Η Σελένα Γκόμεζ είπε το μεγάλο “ναι” και μας έδειξε το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της

Η Σελένα Γκόμεζ αποκάλυψε την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον Μπένι Μπλάνκο σε ρομαντικό πικ-νικ.

Οι φήμες πως η Σελένα Γκόμεζ αρραβωνιάστηκε τον Μπένι Μπλάνκο επιβεβαιώθηκαν από την ίδια την τραγουδίστρια με μια ανάρτηση στο Instagram.

Με μια σειρά από φωτογραφίες που δείχνουν το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αλλά και το πικ – νικ στο οποίο πιθανώς έγινε η πολυπόθητη πρόταση γάμου, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως είπε το μεγάλο “ναι”!

Στην λεζάντα της ανάρτησης έγραφε: «Το για πάντα αρχίζει τώρα».

Αν και οι δυο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το 2019 για το τραγούδι, I Can’t Get Enough, ξεκίνησαν να βγαίνουν τον περασμένο Ιούνιο αφού ο Μπένι δούλευε για το τραγούδι της, Single Soon και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση τους, απαντώντας στους θαυμαστές της στο Instagram και αποκαλώντας τον Μπλάνκο, «τα πάντα για μένα στην καρδιά μου».

Ο προσωπικώς λογαριασμός της Σελένα Γκόμεζ, γρήγορα κατακλύστηκε από συγχαρητήρια μηνύματα τόσο από θαυμαστές της όσο και από τους διάσημους φίλους τους, όπως την Jennifer Aniston, την Cardi B και τον Lil Nas X.

Σημειώνεται πως πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο στην ζωή της Σελένα Γκόμεζ καθώς η ευχάριστη είδηση του αρραβώνα της έρχεται σχεδόν ταυτόχρονα με την υποψηφιότητά της για Χρυσή Σφαίρα,για την ερμηνεία της στο “Only Murders in the Building”.