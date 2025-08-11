Ιαπωνία: Ομάδα μπέιζμπολ αποσύρεται από τουρνουά λόγω εκφοβισμού

Σάλος έχει προκληθεί στην Ιαπωνία με την απόσυρση ομάδας μπέιζμπολ από το δημοφιλές τουρνουά Koshien λόγω εκφοβισμού συμπαίκτη τους.

Ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα αθλητικά τουρνουά της Ιαπωνίας βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου μετά την αιφνίδια αποχώρηση ομάδας μπέιζμπολ, μέλη της οποίας φέρεται να κατηγορούνται για την κακοποίηση μικρότερου συμπαίκτη τους.

Το λύκειο Koryo, εκπροσωπώντας τη Χιροσίμα στο ετήσιο καλοκαιρινό πρωτάθλημα μπέιζμπολ λυκείων, ανακοίνωσε την Κυριακή (10/08) ότι αποσύρεται από τη διοργάνωση. Η απόφαση ακολούθησε κύμα αντιδράσεων, έπειτα από αποκαλύψεις ότι τέσσερις μαθητές της ομάδας είχαν επιτεθεί σε μικρότερο μαθητή σε κοιτώνα τον περασμένο Ιανουάριο. Η υπόθεση, που αρχικά είχε μείνει εκτός δημοσιότητας, προκάλεσε έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα, απειλές για βόμβα, αλλά και περιστατικά παρενόχλησης μαθητών του Koryo στον δρόμο προς και από το σχολείο.

Ο διευθυντής του σχολείου, Masakazu Hori, τόνισε ότι η αποχώρηση γίνεται για την προστασία μαθητών και προσωπικού, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό “βαθύτατα λυπηρό” και υποσχόμενος την πλήρη αναθεώρηση των εκπαιδευτικών πρακτικών.

Σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα, η έρευνα που διεξήχθη από το σχολείο διαπίστωσε ότι το ανήλικο θύμα είχε δεχτεί σπρώξιμο στο στήθος και χαστούκι στο πρόσωπο, ενώ τελικά μεταγράφηκε σε άλλο σχολείο αφού οι υπαίτιοι ζήτησαν συγγνώμη.

Μετά από επίσημη καταγγελία, η υπόθεση πλέον διερευνάται και από την αστυνομία ενώ ανεξάρτητη επιτροπή εξετάζει νέες μαρτυρίες πρώην παίκτη.

Ο προπονητής της ομάδας, Tetsuyuki Nakai, έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντά μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ταυτόχρονα, η Υπουργός Παιδείας, Toshiko Abe, εξέφρασε “βαθιά λύπη” για τις “απαράδεκτες” πράξεις των μαθητών, αλλά προειδοποίησε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μην δημοσιεύουν αβάσιμες κατηγορίες εναντίον ατόμων που συνδέονται με το σχολείο.

Η Ιαπωνική Ομοσπονδία Μπέιζμπολ Λυκείων δήλωσε ότι θα συνεχίσει να μάχεται για την εξάλειψη της βίας, του εκφοβισμού και των υπερβολικά αυστηρών ιεραρχικών σχέσεων. Το Koryo είναι το πρώτο σχολείο που αποσύρεται από τη διοργάνωση αφότου έχουν ξεκινήσει οι αγώνες, χάνοντας έτσι τον δεύτερο αγώνα του, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Σε βίντεο από τον πρώτο γύρο, οι παίκτες της ομάδας που είχε ηττηθεί από το Koryo αρνήθηκαν να δώσουν χειραψία στο τέλος του αγώνα.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που το τουρνουά βρίσκεται στο στόχαστρο καταγγελιών για βία και εκφοβισμό, με τους επικριτές του να αποδίδουν το πρόβλημα στην αυστηρή, στρατιωτικού τύπου πειθαρχία που επικρατεί. Το 2015, το λύκειο PL Gakuen, μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του τουρνουά, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να δέχεται νέους παίκτες μετά από καταγγελίες που σημειώθηκαν για βία και εκφοβισμό. Το 2023 παραιτήθηκε προπονητής κορυφαίας ομάδας λόγω κατηγοριών για σωματική βία, ενώ φέτος παίκτες έλαβαν εντολή να μην χαμογελούν ή χαιρετούν στην τελετή έναρξης.

Σημειώνεται, πως το τουρνουά του Koshien, που διεξάγεται κοντά στην Οσάκα και περιλαμβάνει 49 ομάδες, θεωρείται κορυφαίο γεγονός στο ιαπωνικό αθλητικό καλεντάρι, με χιλιάδες θεατές στις εξέδρες και τηλεθέαση εκατομμυρίων. Από το 1915, ο θεσμός έχει αναδείξει δεκάδες σπουδαίους παίκτες, μεταξύ των οποίων και τον Shohei Ohtani των Los Angeles Dodgers.