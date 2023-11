Ινδία: Με τα χέρια συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 41 εργατών

Μηχανικοί του ινδικού στρατού ετοιμάζονται σήμερα να αρχίσουν το σκάψιμο με χειροκίνητα τρυπάνια για να καταφέρουν να φτάσουν στους 41 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι επί 16 ημέρες στα συντρίμμια υπόγειας οδικής σήραγγας, η οποία κατέρρευσε στη βόρεια Ινδία, μετά τα πολλά εμπόδια που συνάντησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Πλέον απομένουν μόνον 9 μέτρα σκαψίματος στα συντρίμμια για να εισαχθούν τα τελευταία τμήματα ενός σωλήνα από χάλυβα μήκους 57 μέτρων και φάρδος ακριβώς τόσο που να επιτρέπει το πέρασμα ενός ανθρώπου, με στόχο μέσω αυτού να ανασυρθούν στην επιφάνεια οι παγιδευμένοι εργάτες.

A camera has captured the first video of the 41 workers trapped in a tunnel in India's Uttarakhand state. The workers have been stuck since 12 November after a landslide collapsed part of the tunnel. pic.twitter.com/G6jrwDx2d1

— BBC News India (@BBCIndia) November 21, 2023