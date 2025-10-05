ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά μπλόκο σε ψήφισμα του ΟΗΕ για το εμπάργκο στην Κούβα

Επικαλούμενη την παρουσία Κουβανών που πολεμούν στο πλευρό των Ρώσων στην Ουκρανία, η Ουάσινγκτον καλεί τους συμμάχους της να καταψηφίσουν ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για την άρση του εμπάργκο που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κούβα.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή σε Αμερικανούς διπλωμάτες να ασκήσουν πιέσεις ενάντια σε απόφαση του ΟΗΕ που ζητά την άρση του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα, το οποίο ισχύει εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με εσωτερικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που επικαλείται το Reuters, η Ουάσινγκτον ζητά από τους διπλωμάτες να επικαλεστούν την υποστήριξη της Κούβας προς τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, οι αμερικανικές αποστολές καλούνται να ενημερώσουν ξένες κυβερνήσεις ότι η Αβάνα υποστηρίζει ενεργά τη ρωσική εισβολή, στέλνοντας από 1.000 έως και 5.000 Κουβανούς μαχητές στο πλευρό των δυνάμεων της Μόσχας.

Το μη διαβαθμισμένο τηλεγράφημα, με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου, εστάλη σε δεκάδες πρεσβείες και δίνει σαφείς οδηγίες: οι Αμερικανοί διπλωμάτες να καλέσουν τις χώρες υποδοχής να αντιταχθούν στη μη δεσμευτική απόφαση του ΟΗΕ. Το συγκεκριμένο ψήφισμα υιοθετείται κάθε χρόνο από το 1992 με συντριπτική πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση.

Αξιωματούχοι της μόνιμης αποστολής της Κούβας στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο. Πέρυσι το ψήφισμα υπέρ της άρσης του εμπάργκο συγκέντρωσε 187 ψήφους υπέρ. Μόνο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καταψήφισαν, ενώ η Μολδαβία απείχε.

Στο τηλεγράφημα αναφέρεται ότι η απόφαση του ΟΗΕ «εσφαλμένα» αποδίδει στις αμερικανικές κυρώσεις τα προβλήματα της Κούβας, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, οφείλονται στη «διαφθορά και ανικανότητα» του ίδιου του καθεστώτος. Ο στόχος της εκστρατείας, τονίζεται, είναι να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των χωρών που στηρίζουν την απόφαση.

«Προτιμώνται οι αρνητικές ψήφοι, αλλά και οι αποχές ή οι απουσίες είναι επίσης χρήσιμες», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη για «συμμάχους και ομοϊδεάτες εταίρους» σε αυτή την προσπάθεια.

«Μετά τη Βόρεια Κορέα, η Κούβα είναι η χώρα που συνεισφέρει τα περισσότερα ξένα στρατεύματα στη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία», προστίθεται ακόμη, κάνοντας λόγο για 1.000 έως 5.000 Κουβανούς μαχητές.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τους μαχητές, αλλά επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει γνώση σχετικών αναφορών. «Το κουβανικό καθεστώς απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες του από το να χρησιμοποιηθούν σαν πιόνια στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας», σημείωσε.