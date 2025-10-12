ΗΠΑ: Νέος διευθυντής του γραφείου προεδρικού προσωπικού στον Λευκό Οίκο ο Νταν Σκαβίνο

ΗΠΑ: Νέος διευθυντής του γραφείου προεδρικού προσωπικού στον Λευκό Οίκο ο Νταν ΣκαβίνοΔιαβάζεται σε 1'
Ο Νταν Σκαβίνο είναι ο νέος διευθυντής του γραφείου προεδρικού προσωπικού στον Λευκό Οίκο. Αντικαθιστά τον Σέρτζιο Γκορ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισε τον Αναπληρωτή Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο στη θέση του διευθυντή του γραφείου προεδρικού προσωπικού του Λευκού Οίκου.
Ο Σκαβίνο αντικαθιστά τον Σέρτζιο Γκορ, που είναι ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ινδία.
Την αντικατάσταση έκανε γνωστή ο αμερικανός πρόεδρος με μία ανάρτησή που έκανε νωρίς το πρωί της Κυριακής, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.