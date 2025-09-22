Τραμπ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι “ανταμοιβή για τη Χαμάς”

Ο Τραμπ δεν θεωρεί σημαντική εξέλιξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης από σειρά δυτικών κρατών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

«Ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής, διαφωνεί με αυτήν την απόφαση. Πιστεύει ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά για την απελευθέρωση των ομήρων, που είναι ο πρωταρχικός στόχος στη Γάζα, δεν κάνει τίποτα για να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση και να φέρει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο – και ειλικρινά, πιστεύει ότι είναι μια ανταμοιβή για τη Χαμάς. Πιστεύει ότι αυτές οι αποφάσεις είναι απλώς περισσότερα λόγια και όχι αρκετή δράση από ορισμένους από τους φίλους και συμμάχους μας. Και νομίζω ότι θα τον ακούσετε να μιλάει γι’ αυτό αύριο στον ΟΗΕ» τόνισε χαρακτηριστικά.