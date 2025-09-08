Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ. Οι δράστες “εξουδετερώθηκαν” ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές.

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9) στην Ιερουσαλήμ, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών στη διασταύρωση Ραμότ, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυσύχναστα οδικά σημεία στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως έγινε γνωστό, τα θύματα ήταν τρεις άντρες στην ηλικία των 30, μία γυναίκα στην ηλικία των 50 και ένας άντρας επίσης στη δεκαετία των 50.

Εννέα άτομα με τραύματα από σφαίρες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν από σπασμένα γυαλιά.

Η επίθεση εκτυλίχθηκε γύρω στις 10:13 τοπική ώρα, στην οδό Γιγκάλ Γιαντίν, σε έναν κόμβο που συνδέει το βόρειο τμήμα της Ιερουσαλήμ με εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη ανατολική πλευρά της πόλης.

Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, «εξουδετερώθηκαν» μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη της επίθεσης.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι οι δράστες της επίθεσης ανέβηκαν σε ένα λεωφορείο και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των επιβατών.

Ισραηλινές δυνάμεις διάσωσης στο σημείο της ένοπλης επίθεσης στην Ιερουσαλήμ (AP Photo/Mahmoud Illean)

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι δύο δράστες έπεσαν νεκροί από έναν στρατιώτη και έναν νεαρό Χαρεδίτη (ορθόδοξο Εβραίο), ο οποίος ήταν ένοπλος. Σύμφωνα με την αστυνομία, «ένας αξιωματικός ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο άνοιξαν πυρ εναντίον των τρομοκρατών, οι οποίοι εξουδετερώθηκαν».

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας, Αβσαλώμ Πελέντ, έφτασε στο σημείο μαζί με μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι πυροτεχνουργοί ελέγχουν το σημείο για τυχόν εκρηκτικά.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποιεί αυτήν την ώρα «εκτίμηση της κατάστασης» με τους επικεφαλής της αστυνομίας και άλλους αξιωματούχους ασφαλείας. Όπως έγινε γνωστό από τους δικηγόρους του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα μπορέσει να παραστεί στη σημερινή προγραμματισμένη κατάθεσή του στο δικαστήριο λόγω της επίθεσης και των έκτακτων αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν.

LIVE εικόνα από την Ιερουσαλήμ:

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει άμεση ανάληψη ευθύνης από κάποια ένοπλη ομάδα, αν και η Χαμάς εξήρε την επίθεση.