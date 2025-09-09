Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Η Τεχεράνη αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για μια συνολική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, προβλέποντας την απελευθέρωση των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Ισραήλ έκανε δεκτή την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για εκεχειρία στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκίντεον Σαάρ. όπως σημειώνει το Reuters.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη, στο πλευρό του Ούγγρου ομολόγου του, ο Σαάρ τόνισε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να αποδεχθεί μια συνολική συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, απηύθυνε το βράδυ της Κυριακής νέα και –όπως τόνισε– «τελευταία προειδοποίηση» προς τη Χαμάς, καλώντας την να αποδεχθεί την πρόταση εκεχειρίας που έχει συνταχθεί με αμερικανική μεσολάβηση.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Όλοι θέλουν οι όμηροι να επιστρέψουν στο σπίτι. Όλοι θέλουν αυτός ο πόλεμος να τελειώσει! Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση. Δεν θα υπάρξει άλλη».

Η πρόταση διαβιβάστηκε στη Χαμάς από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβεν Γουίτκοφ, και προβλέπει ότι η Ουάσινγκτον θα στηρίξει τον τερματισμό της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, εφόσον απελευθερωθούν άμεσα όλοι οι όμηροι. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα προχωρήσει στην απελευθέρωση έως και 3.000 Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στη Γάζα παραμένουν 48 όμηροι, εκ των οποίων περίπου 20 θεωρούνται ζωντανοί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ εκδίδει ανάλογο τελεσίγραφο. Παρόμοια «τελευταία προειδοποίηση» είχε απευθύνει και τον περασμένο Μάρτιο. Ωστόσο, η νέα τοποθέτησή του ασκεί έντονη δημόσια πίεση στη Χαμάς, με την Ουάσινγκτον να επιμένει ότι μια συμφωνία αυτού του τύπου μπορεί να οδηγήσει στον πολυπόθητο τερματισμό της μακρόχρονης σύγκρουσης.