Ιταλία: Απεργιακό “ποτάμι” ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Μαζικό «παρών» έδωσαν χιλιάδες εργάτες και φοιτητές στις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν σε όλη την Ιταλία, στα πλαίσια 24ωρης απεργίας που κήρυξαν τα συνδικάτα ενάντια στη γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα.

Χιλιάδες εργαζόμενοι και φοιτητές πλημμύρισαν τους δρόμους της Ιταλίας σήμερα, Δευτέρα (22/9), συμμετέχοντας μαζικά στην 24ωρη γενική απεργία που κήρυξε η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας, Συνομοσπονδία Εργασίας Ιταλίας (CGIL), σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως στη Ρώμη και το Μιλάνο, την ίδια ώρα που ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, ενώ η Μελόνι επιμένει ότι δεν πρόκειται να προβεί σε αντίστοιχη ενέργεια.

Σε αντίδραση της πολιτικής Μελόνι και με το βλέμμα στη Γάζα, που σφυροκοπείται αδιάκοπα από τα ισραηλινά αεροσκάφη, σήμερα η Ιταλία έστειλε ένα δυναμικό μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό αλληλεγγύης.

Τα τρένα και οι δημόσιες συγκοινωνίες παρέλυσαν, τα σχολεία έμειναν κλειστά και τα καράβια παρέμειναν δεμένα σε λιμάνια, όπως η Γένοβα και το Λιβόρνο, με τους λιμενεργάτες να στρέφονται ενάντια στην πιθανότητα η Ιταλία να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος σταθμός για τη μεταφορά όπλων και άλλων προμηθειών προς το Ισραήλ.

People take part in a demonstration part of a nation-wide protest and general strike against the war in Gaza, in Rome, Monday, Sept. 22, 2025. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Στη Ρώμη τουλάχιστον 20.000 άτομα συγκεντρώθηκαν μπροστά από τον κεντρικό σταθμό τρένων Termini, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, φωνάζοντας “Free Palestine” και κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες.

Μερικοί από τους διαδηλωτές περπάτησαν μπροστά από το Κολοσσαίο, με αυτούς που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή να κρατούν ένα τεράστιο πανό που έγραφε “Ενάντια στη γενοκτονία. Ας μπλοκάρουμε τα πάντα”.

Στον σταθμό Termini, ο 17χρονος Μιχαήλ Άντζελο δήλωσε στο AFP ότι βρισκόταν εκεί για να υποστηρίξει “έναν λαό που εξολοθρεύεται”.

Η 18χρονη Φραντσέσκα Τέκια δήλωσε ότι διαδήλωνε “για πρώτη φορά”, επειδή “αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι πολύ σημαντικό”.

People hold a banner reading "genocide" as they participate at a demonstration part of a nation-wide protest and general strike against the war in Gaza, in Rome, Monday, Sept. 22, 2025. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

“Η Ιταλία πρέπει να παραλύσει σήμερα”, είπε η 52χρονη εργαζόμενη Φεντερίκα Καζίνο, η οποία διαδήλωνε με τους φοιτητές για “τα νεκρά παιδιά της Γάζας και τα κατεστραμμένα νοσοκομεία”.

Σφοδρές συγκρούσεις με την Αστυνομία στο Μιλάνο

Στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μιλανο, οι διοργανωτές εκτιμούν πως συμμετείχαν τουλάχιστον 50.000 άτομα.

Ορισμένοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις Αρχές στον κεντρικό σταθμό τρένων της πόλης, με την αστυνομία να ρίχνει δακρυγόνα και τους διαδηλωτές να εκτοξεύουν αντικείμενα και να σπάνε τζάμια, όπως καταγράφηκε από δημοσιογραφικό συνεργείο του AFP.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τουλάχιστον 12 διαδηλωτές τραυματίστηκαν και η είσοδος του σταθμού του Μιλάνου υπέστη μεγάλες καταστροφές. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι τραυματίστηκαν επίσης 60 αστυνομικοί και ότι έγιναν 10 προσαγωγές.

Στην Μπολόνια, πάνω από 10.000 άτομα βγήκαν στους δρόμους, με μια ομάδα να αποκλείει την εθνική οδό, πριν υδροφόρα οχήματα της αστυνομίας τους απομακρύνουν.

People participate in a demonstration part of a nation-wide protest and general strike against the war in Gaza, in Rome, Monday, Sept. 22, 2025. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Στην Νάπολη, σημειώθηκαν επίσης διαμάχες με την αστυνομία, όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εισέλθουν στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό. Ορισμένοι από αυτούς ανέβηκαν στις γραμμές του τρένου, προκαλώντας καθυστερήσεις στις υπηρεσίες.

Στη Γένοβα, στη βόρεια Ιταλία, διαδηλωτές κυμάτισαν την παλαιστινιακή σημαία κατά τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στο λιμάνι, ενώ στην παραθαλάσσια πόλη της Τοσκάνης, Λιβόρνο, , λιμενεργάτες απέκλεισαν την είσοδο στο λιμάνι. Παρόμοια διαμαρτυρία έλαβε χώρα και στο Τρικέστι, στη βόρεια Ιταλία.

Ο Ρίκι, λιμενεργάτης διαδηλωτής στη Γένοβα, δήλωσε: “Ο παλαιστινιακός λαός μας δίνει ακόμα ένα μάθημα αξιοπρέπειας και αντίστασης. Μαθαίνουμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε το καθήκον μας”.

People participate at a demonstration part of a nation-wide protest and general strike against the war in Gaza, in Rome, Monday, Sept. 22, 2025. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε Τορίνο, Φλωρεντία και Σικελία.

Απαιτήσεις και αντιδράσεις στην πολιτική Μελόνι

Η απεργία αυτή έρχεται σε απάντηση στη γενοκτονία που διαπράττεται στη Λωρίδα της Γάζας, στον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ισραηλινό στρατό στην περιοχή και τις απειλές κατά της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας USB.

Η USB καταγγέλλει επίσης την αδράνεια της ιταλικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αρνούνται να επιβάλουν κυρώσεις στο Ισραήλ και συνεχίζουν να διατηρούν οικονομικές και θεσμικές σχέσεις παρά την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία υπόκειται σε αυξανόμενη πίεση από το εσωτερικό της χώρας για την πολιτική της γύρω από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, δεν έχει ακολουθήσει τη στάση άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτήν την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση από την εταιρεία Only Numbers, το 64% των Ιταλών θεωρούν τη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα «πολύ σοβαρή», ενώ σχεδόν το 41% επιθυμούν η Ιταλία να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Η πρώτη τοποθέτηση Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, από τη μεριά της, υπογράμμισε μετά το πέρας των διαδηλώσεων ότι “από το Μιλάνο φθάνουν απαράδεκτες εικόνες: φερόμενοι ως “αλληλέγγυοι προς την Παλαιστίνη”, ως “αντιφασίστες”, ως “ειρηνιστές”, οι οποίοι καταστρέφουν τον σταθμό και προκαλούν συγκρούσεις με την αστυνομία”.

People hold banners reading "stop genocide"as they participate at a demonstration part of a nation-wide protest and general strike against the war in Gaza, in Rome, Monday, Sept. 22, 2025. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την αστυνομία και πρόσθεσε ότι “πρόκειται για βία και καταστροφές που δεν έχουν καμία σχέση με την αλληλεγγύη και δεν πρόκειται να αλλάξουν ούτε στο ελάχιστο τη ζωή των ανθρώπων στην Γάζα, αλλά θα έχουν απτές συνέπειες στους Ιταλούς πολίτες, οι οποίοι θα υποστούν και θα πληρώσουν τις ζημιές που προκάλεσαν τα εγκληματικά αυτά στοιχεία”.

Η Μελόνι, τέλος, “ευχήθηκε να υπάρξει σαφής καταδίκη από τους διοργανωτές της απεργίας και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις”.