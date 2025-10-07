Λαγκάρντ: Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, εξέφρασε την ελπίδα της ότι θα βρεθεί ο δρόμος για να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις της Γαλλίας, κυρίως σε ό,τι αφορά την κατάθεση των προϋπολογισμών

Όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί «παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις» στην πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Πιστεύω ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και ελπίζουν θερμά ότι θα βρεθεί ο δρόμος για να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την κατάθεση των προϋπολογισμών» είπε η Λαγκάρντ όταν ρωτήθηκε για το θέμα σε μια εκδήλωση που οργάνωσε η Business France στο Παρίσι.

Ο υπό παραίτηση πρωθυπουργός συναντήθηκε σήμερα με στελέχη πολιτικών κομμάτων για «ύστατες διαπραγματεύσεις» για τον προϋπολογισμό του 2026, όπως του ζήτησε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η αποχώρηση του Λεκορνί θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού ο οποίος θα πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση το αργότερο μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε δηλώσει ότι στοχεύει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ μέχρι το 2026 και στο 3% μέχρι το 2029.

Εάν αποτύχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις ο πρόεδρος θα αναλάβει τις ευθύνες του, ανέφερε το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συναντήθηκε απόψε με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και τον πρόεδρο της Γερουσίας.