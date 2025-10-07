Μαδρίτη: Μάχη με τον χρόνο μετά την κατάρρευση κτιρίου – “Νιώσαμε το έδαφος να τρέμει”

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα αγνοούνται λόγω της κατάρρευσης πενταώροφου κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης. “Ακούστηκε ένας τρομακτικός θόρυβος”.

Τουλάχιστον τέσσερις οικοδόμοι αγνοούνται μετά τη μερική κατάρρευση ενός υπό ανακαίνιση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Η οικοδομική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο ανέφερε ότι τρεις άνδρες και μία γυναίκα αγνοούνται, ανακοίνωσε η αντιδήμαρχος της πόλης Ίνμα Σάενθ. « Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο όγκο συντριμμιών, που θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να απομακρυνθούν. Όχι απλώς ώρες αλλά πιθανότατα αρκετές ημέρες», σημείωσε.

Όσον αφορά τα αίτια της κατάρρευσης, η ίδια τόνισε πως βρισκόμαστε σε «μια πολύ πρώιμη φάση» και ότι «η προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή είναι να βρεθούν οι αγνοούμενοι. Δεν έδωσε επίσης κάποια εκτίμηση για το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους, καθώς, όπως εξήγησε, «υπάρχουν πολλά μπάζα» και οι πυροσβέστες «έχουν πολλές ώρες δουλειάς μπροστά τους», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστούν «ημέρες».

Απέφυγε επίσης να σχολιάσει αν το έργο διέθετε τις απαραίτητες άδειες, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για «μια πολύ πρώιμη φάση» και ότι το «επείγον» είναι να βρεθούν οι αγνοούμενοι.

Αστυνομία και πυροσβεστική χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Το κτίριο βρισκόταν κοντά στην όπερα και το βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης.

Από την κατάρρευση, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και ένας τρίτος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, είπε η Μπεατρίθ Μάρτιν, η εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τη Μάρτιν, κατέρρευσε το εσωτερικό του πενταώροφου κτιρίου ενώ η πρόσοψή του παρέμεινε ανέπαφη.

Ένας μεγάλος αστυνομικός κλοιός έχει αποκλείσει αρκετούς δρόμους γύρω από το κτίριο προκειμένου να κυκλοφορούν πιο εύκολα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης αλλά και για λόγους ασφαλείας. Αρκετές πολυκατοικίες της περιοχής έχουν εκκενωθεί. Οι κάτοικοι επιτρέπεται να μπουν στα σπίτια τους – ανάλογα την περιοχή – μόνο όμως για να παραλάβουν ορισμένα αντικείμενα.

Ένας οικοδόμος με το όνομα «Μιχαήλ» είπε ότι έριχνε τσιμέντο στους κάτω ορόφους και βρισκόταν έξω από το κτίριο όταν κατέρρευσε το εσωτερικό του. Είδε ένα μεγάλο νέφος σκόνης να υψώνεται και αμέσως έτρεξε μακριά. «Ήμουν ο πρώτος που έτρεξε, δεν με ένοιαζε τίποτα άλλο. Θα σώσω πρώτα τη ζωή μου και, αν μπορώ, θα σώσω τους άλλους αργότερα», είπε στους δημοσιογράφους.

Το κτίριο επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο από την εταιρεία Rehbilita, όπως ανέφερε στον ιστότοπό της. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Εργαζόμενος σε εστιατόριο στο κέντρο της Μαδρίτης, ανέφερε στην El Pais, ότι γύρω στις 12:45 ένα σύννεφο σκόνης εισέβαλε στο κατάστημα και χρειάστηκε να απομακρύνουν όλους τους πελάτες. «Απ’ έξω δεν φαίνεται τίποτα στο κτίριο, η πρόσοψη είναι ίδια, όλα συνέβησαν στο εσωτερικό». Ο ίδιος λέει ότι “ένιωσε το έδαφος να τρέμει”, βγήκε να δει τι συμβαίνει και το μόνο που είδε ήταν ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης που έφτανε μέχρι την περιοχή της Όπερας.

Ιδιοκτήτρια επιχείρησης απέναντι από το κτίριο που κατέρρευσε, είπε στην ισπανική εφημερίδα ότι άνοιγε το κατάστημά της όταν το κτίριο κατέρρευσε. «Ήταν ένας τρομακτικός, εκκωφαντικός θόρυβος. Τα πάντα γέμισαν με σκόνη που έμοιαζε με καπνό, αλλά δεν ήταν».