Μακελειό στην Μινεάπολη: Σε κρίσιμη κατάσταση η 12χρονη ομογενής

Σε χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη η 12χρονη ομογενής που τραυματίστηκε στην επίθεση στην Μινεάπολη. Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Μάχη για να κρατηθεί στην ζωή δίνει η 12χρονη ομογενής που τραυματίστηκε στο μακελειό σε καθολικό σχολείο στην Μινεάπολη.

Η Σοφία Φόρτσα είναι μία από τους μαθητές που βρίσκονταν εντός του σχολείου όταν η, Robin Westman, άνοιξε πυρ σκοτώνοντας δύο παιδιά.

Η 12χρονη υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση την Τετάρτη και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με σελίδα στο GoFundMe.

Όπως αναφέρει η New York Post, η μητέρα του θύματος εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Hennepin Healthcare στο κέντρο της Μινεάπολης, όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα του μακελειού το πρωί της Τετάρτης.

Η μικρή Σοφία έχει έναν μικρότερο αδελφό, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο σχολείο κατά την επίθεση. Η μητέρα τους έτρεξε στο νοσοκομείο για να βοηθήσει τους επιζώντες — χωρίς ακόμη να ξέρει ότι και η ίδια της η κόρη ήταν ανάμεσα στα θύματα.

Η σελίδα GoFundMe, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 300.000 δολάρια, περιέγραψε τη Σοφία ως «ένα φωτεινό, ευγενικό κορίτσι γεμάτο ζωή». Οι γονείς της βρίσκονται συνεχώς δίπλα της όσο αναρρώνει.

Ο μικρός της αδελφός δεν τραυματίστηκε, αλλά —όπως γράφει η οικογένεια— «το τραύμα του να είναι μάρτυρας ενός τόσο τρομακτικού γεγονότος, γνωρίζοντας ότι η αδελφή του τραυματίστηκε σοβαρά, είναι κάτι που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει».

Μακελειό στη Μινεάπολη: Το χρονικό της τραγωδίας

Οι μαθητές είχαν μόλις ξεκινήσει την πρώτη τους εβδομάδα στο Annunciation Catholic School στη Μινεάπολη, δύο μέρες πριν από το μακελειό.

Η Robin Westman, 23 ετών, άνοιξε πυρ μέσα από τα βιτρό παράθυρα το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια λειτουργίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο παιδιά και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 17 ακόμα, προτού ο Westman αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με τις αρχές, είχε γράψει πάνω στους γεμιστήρες των όπλων του φράσεις όπως «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ» και «για τα παιδιά», ενώ είχε ανεβάσει βίντεο με χειρόγραφο μανιφέστο.

Η μητέρα της Westman εργαζόταν παλιότερα στο ίδιο σχολείο.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη καθορίσει το κίνητρο, αλλά το μανιφέστο που ανάρτησε ο Westman στο YouTube την ίδια στιγμή με την επίθεση δείχνει ότι είχε στοχεύσει συνειδητά το σχολείο και είχε μια νοσηρή εμμονή με προηγούμενους μακελάρηδες σε σχολεία.