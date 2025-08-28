Μακελειό στη Μινεάπολη: Το χειρόγραφο γράμμα αποκαλύπτει το κίνητρο

Στο τετρασέλιδο, χειρόγραφο, γράμμα που άφησε η Ρόμπιν Ουέστμαν στους αγαπημένους της, αναφέρεται στο λόγο που έκανε ό,τι έκανε όπως γράφει “το ήθελα πολύ καιρό”.

Όσο περνούν οι ώρες από το μακελειό στο Καθολικό Σχολείο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» στη Μινεάπολη, όπου μια 23χρονη εκτέλεσε 3 παιδιά, τραυμάτισε τουλάχιστον 17 άτομα και μετά αυτοκτόνησε, προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Πριν την επίθεση, η Robin Westman είχε αναρτήσει δυο videos στο “Robin W”, το κανάλι της στο YouTube. Πλέον δεν υπάρχουν τα ποστ και το κανάλι.

Οι αρχές των ΗΠΑ που τα είδαν, ενημέρωσαν για το μανιφέστο της 23χρονης και για ένα χειρόγραφο γράμμα που άφησε σε γονείς και φίλους.

Ζητούσε συγγνώμη για αυτό που θα έκανε και θα τους επηρέαζε για πάντα τη ζωή τους, αποκάλυψε πως αυτό που έκανε το σκεφτόταν καιρό, όπως και το λόγο που το έκανε τώρα.

Πίστευε πως είχε καρκίνο στον πνεύμονα και αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη έξοδο.

«Δεν περιμένω συγχώρεση και δεν περιμένω οποιαδήποτε συγγνώμη, που μπορώ να πω ότι θα έχει μεγάλη βαρύτητα, αλλά προς την οικογένειά μου και αυτούς που είναι κοντά μου, ζητώ συγγνώμη για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι πράξεις μου στη ζωή σας.

Παρακαλώ να γνωρίζετε ότι νοιάζομαι για όλους σας, τόσο πολύ και με πονάει που φέρνω αυτή την καταιγίδα χάους στη ζωή σας. Αυτό θα επηρεάσει πολλούς περισσότερους ανθρώπους, από αυτούς που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι.

Προς τη Μητέρα και τον Πατέρα μου,

ζητώ συγγνώμη που δεν έγινα, όπως ελπίζατε. Δεν με απογοητεύσατε, μου δώσατε τόσα πολλά. Πραγματικά εκτιμώ την αγάπη που μου δώσατε, νιώθω ότι μεγάλωσα για να γίνω καλός άνθρωπος. Διατήρησα αυτά τα χαρακτηριστικά: ενσυναίσθηση, αυτοθυσία και καλό χαρακτήρα.

Παρακαλώ να μην νομίζετε ότι έχετε αποτύχει ως γονείς. Διαφθαρήκαμε από αυτόν τον κόσμο και έμαθα να μισώ τι είναι η ζωή.

Η ζωή είναι αγάπη, η ζωή είναι πόνος.

Υπάρχει πάρα πολλά για να τα αποδεχτώ, πάρα πολλά για να αντέξω, μόνο και μόνο για να ζήσω. Είμαι κουρασμένος από τον πόνο που δίνει αυτός ο κόσμος. Παρακαλώ προχωρήστε και συνεχίστε να δίνετε την αγάπη σας στους αδερφούς και τις αδερφές μου και στον υπόλοιπο κόσμο.

Μπορεί να μην σας συγχωρέσουν, αλλά πρέπει να προχωρήσετε από εμένα. Ξεχάστε τη ζωή μου και τον πόνο που έφερα. Σας αγαπώ και τους δυο. Σας ευχαριστώ για όλα, ζητώ συγγνώμη.

Προς τα Αδέλφια μου,

ζητώ συγγνώμη που θα σας ταλαιπωρώ, για την υπόλοιπη ζωή σας. Οι καριέρες σας, οι ζωές σας, οι σχέσεις σας, όλα θα ανατραπούν. Παρακαλώ μείνετε σε αυτό που είστε, όχι σε αυτό που είμαι εγώ. Αλλάξτε τα ονόματά σας αν χρειάζεται. Θα ήθελα να σας το πω αυτό πριν φύγω. Παρακαλώ ξέρετε ότι σας αγαπώ όλους και πραγματικά εκτιμώ το χρόνο που πέρασα μαζί σας.

Είχα μια τόσο απίστευτη οικογένεια και με πονάει που βάζω αυτό το εμπόδιο στη ζωή σας, σε εσάς τους καλούς ανθρώπους.

Νιώθω ελπίδα όταν είμαι μαζί σας, εκτιμώ τον χρόνο που περνάμε μαζί. Εκτιμώ όλα όσα με έχετε διδάξει. Με εμπνεύσατε να σας μοιάσω, όταν μεγαλώσω. Ελπίζω να μπορέσετε να προχωρήσετε και να συνεχίσετε τη ζωή σας χωρίς να σας ακολουθεί για πάντα, να σας στοιχειώνει για πάντα, αυτό που έκανα.

Ξεχάστε με και όλα όσα είμαι. Κρατηθείτε εσείς και οι αγαπημένοι σας, σας αγαπώ όλους.

Και στους φίλους μου,

εμπιστεύομαι πως θα με θυμάστε, όπως κρίνετε καλύτερα. Συγγνώμη για τη σύγχυση και τον πόνο που θα φέρει αυτό που κάνω. Εκτιμώ όλους όσοι μου δείξατε μια όμορφη ζωή και με βοηθήσατε σε δύσκολες στιγμές.

Είχα τόσες πολλές καλές στιγμές που μου έδωσαν ελπίδα, δυστυχώς όμως, ο κόσμος αυτός έχει πάρα πολύ πόνο που δεν μπορώ να τον καλύψω μόνο με τις καλές πλευρές της ζωής. Ελπίζω να μπορέσετε όλοι να προχωρήσετε και να ξεχάσετε τον πόνο που προκάλεσα.

«Το ήθελα αυτό εδώ και καιρό»

«Δεν είμαι καλά, δεν είμαι σωστή.

Είμαι ένας θλιμμένος άνθρωπος, στοιχειωμένος από αυτές τις σκέψεις που δεν φεύγουν. Ξέρω ότι είναι λάθος, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω τον εαυτό μου.

Είμαι βαθιά καταθλιπτική και αυτοκτονική εδώ και χρόνια. Μόνο που πρόσφατα έχασα κάθε ελπίδα και αποφάσισα να κάνω την τελευταία μου πράξη, ενάντια σε αυτόν τον κόσμο.

Δεν θέλω να σκύβω μπροστά στις αδικίες αυτού του κόσμου. Θέλω να πεθάνω. Προτιμώ να πεθάνω όρθια, παρά να ζήσω γονατιστή, συνεχώς μέσα στον πόνο.

«Νομίζω ότι πεθαίνω από καρκίνο»

Είναι ένα τραγικό τέλος, καθώς είναι εντελώς αυτοπροκαλούμενο. Το έκανα αυτό στον εαυτό μου, επειδή δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου και καταστρέφω το σώμα μου μέσω του ατμίσματος και άλλων τρόπων.

Νομίζω ότι έχω καρκίνο του πνεύμονα.

Έχω νιώσει πολλούς πόνους που με κάνουν να πιστεύω ότι έχω περάσει το σημείο ανάρρωσης. Δεν θέλω να αναρρώσω.

Δεν θέλω να πετάξω τη ζωή μου, σαπίζοντας σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι. Δεν θέλω το υπόλοιπο της ζωής μου να είμαι ένας καρκινοπαθής, να μπαίνω και να βγαίνω από νοσοκομεία, να ανησυχώ διαρκώς και οι άνθρωποι γύρω μου, να φοβούνται να είναι χαρούμενοι.

Θέλω να φύγω με τους δικούς μου όρους.

Δυστυχώς, λόγω της κατάθλιψής μου, του θυμού μου και του στρεβλού μυαλού μου, θέλω να πραγματοποιήσω μια τελική πράξη που είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου για χρόνια.

Εσείς όλοι είστε αυτοί που με βοηθήσατε να συνεχίζω. Δεν βρίσκω πλέον, κανένα ενδιαφέρον για οτιδήποτε υλικό. Έχω μόνο ενδιαφέρον για την αποστολή μου και την αγάπη για την οικογένειά μου.

Αν δεν είχα μια τόσο καταπληκτική ομάδα ανθρώπων γύρω μου, θα είχα φύγει πολύ νωρίτερα από αυτόν τον κόσμο.

Θέλω απλώς, να ξεφύγω από αυτόν τον κόσμο. Να ξεφύγω από τους συνεχείς λογαριασμούς, τις άθλιες δουλειές, τους χάλια ανθρώπους και την αδικία της Αμερικής.

Τελείωσα με όλα αυτά, δεν πρόκειται να υποκύψω.

«Θα φερθώ εγωιστικά και θα σας αφήσω να μαζέψετε τα κομμάτια. Είναι δικό μου λάθος. Ρίξτε το φταίξιμο σε μένα, αλλά παρακαλώ προχωρήστε».

Είτε δεχτείτε τις συγγνώμες μου είτε όχι, ελπίζω να μπορέσετε όλοι να το ξεπεράσετε και να συνεχίσετε τη ζωή σας. Να θυμάστε να είστε καλοί άνθρωποι. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη αγάπη ξανά.

Σας αγαπώ όλους και θα σας θυμάμαι. Προσευχηθείτε για τα θύματα και τις οικογένειες τους.

Σας αγαπώ ❤️

Μπαμπά, μαμά, Τζακ, Μάρθα, Τερέζα, Τζο, Τζάρεντ, Φιλ, Λίαμ

— Ρόμπιν Μ. Γουέστμαν (2002–2025)

(Υ.Γ. Τ., ξεπέρασέ το και τα βρες με τη μαμά. Σε αγαπάει. Πρέπει να μεγαλώσεις και να δεχτείς ότι ο χρόνος απλά συνεχίζει να προχωράει, γαμ*&^. Ή θα μείνεις κολλημένος στο παρελθόν και θα σαπίσεις, πετώντας μακριά τη ζωή και την ευτυχία σου, ή μπορείς να μεγαλώσεις και να προχωρήσεις. Σ’ αγαπάμε όλοι).

(Υ.Γ.Υ.Γ. Δεν θα σας πρότεινα να διαβάσετε τα ημερολόγιά μου, εκτός κι αν το ΘΕΛΕΤΕ πραγματικά, αλλά σας προειδοποιώ)».