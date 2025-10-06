“Μας σημάδευαν με όπλα”: Ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς από το Ισραήλ

Ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud με προορισμό τη Γάζα, καταγγέλλουν απειλές και ξυλοδαρμούς κατά την κράτησή τους στο Ισραήλ.

Ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και δικηγόροι που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla, που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ στην προσπάθειά του να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, κατήγγειλαν ότι υπέστησαν σωματική και λεκτική κακοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Οι καταγγελίες τους κάνουν λόγο για στέρηση ύπνου και φαρμάκων, ξυλοδαρμούς, απειλές με όπλα, επίθεση από σκυλιά, εξευτελισμούς και εξαναγκαστική παρακολούθηση βίντεο από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

“Με χτυπούσαν από τη στιγμή που μπήκαμε στο λιμάνι μέχρι το τέλος”, δήλωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Saverio Tommasi, όπως γράφει ο Guardian. “Με χτυπούσαν στην πλάτη, στο κεφάλι και οι Ισραηλινοί στρατιώτες γελούσαν. Όποιος δεν κρατούσε το βλέμμα του χαμηλά, τιμωρούνταν με χτύπημα στο κεφάλι”.

Οι περισσότεροι από τους ακτιβιστές, κρατήθηκαν στο Κετσιότ, μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στην έρημο Νεγκέβ, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για τη φυλάκιση Παλαιστινίων, τους οποίους το Ισραήλ κατηγορεί για εμπλοκή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε όλες τις καταγγελίες για κακομεταχείριση των μελών του στολίσκου ως “αισχρά ψεύδη”.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμαρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε “υπερήφανος” για τη συμπεριφορά του προσωπικού στη φυλακή Κετσιότ. “Πρέπει να καταλάβουν τις συνθήκες στη φυλακή Κετσιότ και να το σκεφτούν δύο φορές πριν ξαναπλησιάσουν το Ισραήλ” είπε προκλητικά.

Ο Ισπανός ακτιβιστής και δικηγόρος Rafael Borrego είπε στο Reuters: “Όποτε καλούσαμε αστυνομικό, κινδυνεύαμε να μπουν στην κελί μας επτά ή περισσότεροι σωφρονιστικοί, όπως συνέβη στην περίπτωσή μου, σημαδεύοντάς μας με όπλα στο κεφάλι, με σκυλιά έτοιμα να επιτεθούν. Αυτό συνέβαινε καθημερινά».

Η Global Movement to Gaza στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, που συμμετείχε στο GSF, ανέφερε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας (DFAT) ενημέρωσε την οικογένεια ενός συμμετέχοντα ότι ανέφερε ότι υπήρξε ξυλοδαρμός κατά τη διάρκεια της κατάληψης του σκάφους του, με τραυματισμούς στον ώμο και τα πλευρά του.

Είπαν ότι ο ακτιβιστής ενώ βρισκόταν στη φυλακή, τον χαστούκισαν στο πρόσωπο, γελοιοποιήθηκε και υπέστη λεκτική κακοποίηση, του αρνήθηκαν καθαρό νερό και τον κράτησαν ξύπνιο καθώς οι φρουροί του φώναζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Ada Colau, δήλωσε κατά την επιστροφή της στην Ισπανία την Κυριακή το βράδυ ότι η αυλή της φυλακής κοντά στο κελί της είχε διακοσμηθεί με μια τεράστια φωτογραφία της βομβαρδισμένης Γάζας, με λεζάντα στα Αραβικά που έγραφε: “Καλώς ήρθατε στη νέα Γάζα”.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Lorenzo D’Agostino είπε στoν Guardian ότι υπήρχαν μέλη του πληρώματος που χρειάζονταν επείγουσα φαρμακευτική αγωγή και “οι Ισραηλινοί τους αγνόησαν”. “Όταν όλοι διαμαρτυρηθήκαμε, μας σημάδευαν με όπλα στο κεφάλι”.

“Ανάγκασαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ να κρατήσει ισραηλινή σημαία”

Ο D’Agostino και αρκετά άλλα μέλη του στολίσκου είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται να στοχοποίησαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ, που είναι μεταξύ των ακτιβιστών, που έφτασαν πριν από λίγο στο “Ελ. Βενιζέλος”. “Είδα με τα μάτια μου ότι της πέταξαν μια ισραηλινή σημαία και την ανάγκασαν να την κρατήσει ενώ οι στρατιώτες έβγαζαν selfies μαζί της”, είπε ο D’Agostino.

Ένα email που στάλθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας και το οποίο είδε ο Guardian επιβεβαίωσε ότι η ακτιβίστρια αναγκάστηκε “να κρατήσει σημαίες” και κρατήθηκε “σε κελί γεμάτο με ψύλλους και με ανεπαρκή τροφή και νερό”.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τούνμπεργκ “δεν παραπονέθηκε στις ισραηλινές αρχές για κανένα από αυτά τα γελοία και αβάσιμα περιστατικά – επειδή ποτέ δεν συνέβησαν”..

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ έχει απελάσει τουλάχιστον 170 από τους πάνω από 450 ακτιβιστές που κρατήθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι μία νέα αποστολή, που απέπλευσε από την Τουρκία, κατευθύνεται προς τη Γάζα και βρίσκεται περίπου 200 ναυτικά μίλια από την περιοχή. Μεταφέρει περίπου 250 άτομα, συμπεριλαμβανομένων γιατρών, νοσηλευτών και δημοσιογράφων, σε ένα φέρι που έχει μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο.