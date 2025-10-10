Μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές

Η Ρωσία πραγματοποίησε «μαζική επίθεση» στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, δήλωσαν κορυφαίοι Ουκρανοί αξιωματούχοι, με τμήματα της πρωτεύουσας να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε για ακόμη μια φορά στόχος ευρείας κλίμακας ρωσικής επιδρομής τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, η οποία έκοψε το ρεύμα στον ανατολικό τομέα της πόλης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν πολυάριθμες εκρήξεις και τον βόμβο των κινητήρων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegram για «επίθεση του εχθρού με βαλλιστικούς πυραύλους και μαζική επίθεση με drones επίθεσης», προτρέποντας τον πληθυσμό να παραμείνει στα καταφύγια.

Σε εθνική κλίμακα, «οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών», ανέφερε η ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook.

Στο Κίεβο, «η αριστερή (σ.σ. ανατολική) όχθη (του Δνείπερου) δεν έχει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης», ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, τονίζοντας πως «ο εχθρός επιτίθεται σε βασικές υποδομές» της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν μέσω Telegram, ανεπιβεβαίωτες σε αυτό το στάδιο, μπήκε στο στόχαστρο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στον τομέα αυτόν της ουκρανικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε πως δεν λειτουργούν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

Παράλληλα, αγόρι επτά ετών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των πληγμάτων στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram. Στο Κίεβο, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 9 τραυματίες, πέντε από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Διαμερίσματα σε πολυκατοικία πήραν φωτιά, ενώ θραύσματα drones που καταρρίφθηκαν έπεσαν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Η υπουργός Ενέργειας Χρίντσουκ τόνισε πως «ειδικοί παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες» των βομβαρδισμών και, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», θα αρχίσουν «να αποτιμούν τον αντίκτυπο της επίθεσης και το έργο της αποκατάστασης».

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξαναβάλει στο στόχαστρο τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 και οι ενεργειακές υποδομές έχουν στοχοποιηθεί επανειλημμένα.

Προχθές, Τετάρτη, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία πως επιδιώξει να προκαλέσει «χάος» πολλαπλασιάζοντας τα πλήγματα, ιδίως εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών.

«Ο σκοπός της Ρωσίας είναι να σπείρει το χάος, να ασκήσει ψυχολογική πίεση στον κόσμο», υποστήριξε.

Αναλυτές επισημαίνουν πως το μεγαλύτερο μέρος της επιμελητείας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων γίνεται μέσω των σιδηροδρόμων.

Χειμώνας «εξαιρετικά δύσκολος»

Στη Σλοβιάνσκ, πόλη στο Ντονμπάς υπό ουκρανικό έλεγχο, ο δήμαρχος κάλεσε πρόσφατα τους πιο ευάλωτους, ιδίως οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένους, να φύγουν, καθώς τα συστήματα θέρμανσης έχουν μπει στο στόχαστρο ακατάπαυστων επιθέσεων.

«Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και η περίοδος του χειμώνα εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε ο δήμαρχος Βαντίμ Λιάχ μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για «μεγάλη πίεση» εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων στον τομέα του φυσικού αερίου, που μπορεί να αναγκάσει το Κίεβο να αυξήσει τις εισαγωγές.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν επίσης συχνά στόχους στη Ρωσία, ιδίως διυλιστήρια, κάτι που αύξησε τις τιμές των καυσίμων στη χώρα από το καλοκαίρι.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι υποστήριξε πως οι «ελλείψεις καυσίμων ξεπερνούν το 20% των αναγκών» στη Ρωσία. Η Ουκρανία πρόσφατα έπληξε ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

Ουκρανική αντιπροσωπεία υπό την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο σχεδιάζεται να μεταβεί «στις αρχές» της επόμενης εβδομάδας στις ΗΠΑ, για συνομιλίες όσον αφορά την ενέργεια και την αντιαεροπορική άμυνα, σύμφωνα με τον κ. Ζελένσκι.

Εννιά μήνες μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποσχόταν προεκλογικά πως θα εξασφάλιζε πολύ γρήγορα το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κωφεύει στις εκκλήσεις να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός.