Μπαρμπάντος: Πώς η Rihanna εκθρόνισε τη βασίλισσα Ελισάβετ

Έπειτα από σχεδόν 400 χρόνια, η νησιωτική χώρα Μπαρμπάντος την Τρίτη 30 Νοεμβρίου του 2021, "έκοψε" τους τελευταίους δεσμούς με τη βρετανική μοναρχία.

Παρούσα στην εορταστική τελετή ήταν, μεταξύ άλλων, η γεννηθείσα στο εν λόγω νησί, σταρ, Rihanna, η οποία μάλιστα ανακηρύχθηκε εθνική ηρωίδα.

Με τη φράση 'May You Continue to Shine Like a Diamond' η Πρόεδρος της χώρας, Σάντρα Μέισον, έκανε τη μεγάλη ανακοίνωση.

Δείτε περισσότερα στο explainer video του 24Media lab.

