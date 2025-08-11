Νέα γκάφα Τραμπ: Θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη… Ρωσία της Αλάσκας

Την Αλάσκα με τη Ρωσία μπέρδεψε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επικείμενη ιστορική συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του στις 15 Αυγούστου. Το λεκτικό ατόπημα on camera.

Με μία επική γκάφα ξεκίνησε η συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ανακοίνωσε τα σχέδια και τις κινήσεις του για μείωση της εγκληματικότητας, θέτοντας την Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, πριν ξεκινήσει να υπόσχεται πως θα ανακτήσει τον έλεγχο της πρωτεύουσας από “συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες” και “τοξικομανείς μανιακούς και άστεγους“, ο Αμερικανός πρόεδρος μπέρδεψε τον… χάρτη αφού δήλωσε πως ετοιμάζεται να πάει την Παρασκευή στη Ρωσία.

“Θα συναντήσω τον Πούτιν”, είπε χαρακτηριστικά.

Μόνο που η επικείμενη ιστορική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο στις 15 Αυγούστου δεν θα γίνει επί ρωσικού εδάφους αλλά επί… αμερικανικού και συγκεκριμένα στην Αλάσκα!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης πως είναι “αναστατωμένος” από την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, που θα έβαζε τέλος στη σύρραξη.

“Επομένως, θα μιλήσω στον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω, πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις“, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Σημειώνεται πως η επιλογή της Αλάσκας για τις συνομιλίες αυτές, δεν είναι τυχαία. Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μάικ Ντάνλιβι, εξηγεί τη στρατηγική σημασία της περιοχής, χαρακτηρίζοντάς την “το πιο στρατηγικό σημείο στον κόσμο“.

“Με μόλις δύο μίλια (3,2 χλμ.) να χωρίζουν τη Ρωσία από την Αλάσκα, κανένα άλλο μέρος δεν παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο στην εθνική μας άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και την ηγεσία στον Αρκτικό“, σημειώνει.