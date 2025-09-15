Nετανιάχου: Το Ισραήλ πρέπει να γίνει… “Αθήνα και υπέρ-Σπάρτη μαζί”

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποίησε την αναλογία «Αθήνα και υπέρ-Σπάρτη» για το Ισραήλ, μιλώντας για τη βιομηχανία των όπλων.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με απομόνωση, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει για χρόνια, λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αντιδράσεων από τη διεθνή κοινότητα για τις στρατιωτικές του ενέργειες και τους χιλιάδες νεκρούς στη Γάζα.

Μιλώντας σε διάσκεψη του υπουργείου Οικονομικών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει άλλη επιλογή από το να στραφεί σε μεγαλύτερη αυτονομία και να αναπτύξει τη δική της βιομηχανία όπλων, ώστε να μην εξαρτάται από άλλες χώρες.

Σε μια αποστροφή του λόγου του, δε, είπε το Ισραήλ θα “γίνει η Αθήνα και η υπερ-Σπάρτη μαζί”, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στρατηγική αυτάρκεια και ανεξαρτησία, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια.

«Θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τη βιομηχανία όπλων μας – θα γίνουμε η Αθήνα και η υπερ-Σπάρτη μαζί. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απόπειρες απομόνωσης» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην αναγκαιότητα να αναπτυχθεί η εγχώρια βιομηχανία όπλων, με σκοπό να μειωθεί η εξάρτηση από το εξωτερικό, κυρίως από τις δυτικές χώρες.

Όπως επισημαίνει το CNN, οι δηλώσεις του σηματοδοτούν μια σπάνια αναγνώριση της μαζικής διεθνούς αντίδρασης που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, καθώς κλιμακώνει τον πόλεμό του στη Γάζα. Οι διεθνείς κυρώσεις και οι περιορισμοί όπλων από χώρες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο χτυπούν τη βιομηχανία του Ισραήλ, τη στιγμή που οι ΗΠΑ παραμένουν ο κύριος προμηθευτής όπλων.

Ο Νετανιάχου, πάντως, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβάλει τέτοιους περιορισμούς και έχουν προειδοποιήσει άλλες χώρες να μην το πράξουν.

Σφοδρότατες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, επιτέθηκε στον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση ότι το Ισραήλ μπαίνει σε απομόνωση ως «παρανοϊκή».

«Η απομόνωση δεν είναι μοίρα, είναι αποτέλεσμα της ελαττωματικής και αποτυχημένης πολιτικής του Νετανιάχου» έγραψε ο Λαπίντ στο X.

Ο Γκάδι Άιζενκοτ, πρώην επικεφαλής του ισραηλινού στρατού και επικείμενος πολιτικός υποψήφιος, καταδίκασε επίσης τον πρωθυπουργό, λέγοντας: «Δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία για να διορθώσουμε τη ζημιά που προκάλεσε αυτός και οι συνεργάτες του, οι οποίοι εγκατέλειψαν τους ομήρους και απομόνωσαν το Ισραήλ στον κόσμο».