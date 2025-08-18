Ο αντιπρόεδρος Βανς θα παραστεί στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα παραστεί στη συνάντηση Τραμπ –Ζελένσκι, μετέδωσε το ABC News.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βάνς θα παραστεί σήμερα στην συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόνλαντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, μετέδωσε σήμερα το ABC News, επικαλούμενο πηγή που έχει γνώσει του προγράμματος.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την είδηση.