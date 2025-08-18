Όλα τα βλέμματα στην Ουάσιγκτον – Η κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων με Τραμπ για την Ουκρανία

Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Ζελένσκι και Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Το προφίλ των Ευρωπαίων ηγετών που θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο.

Όλοι στην Ουάσινγκτον: μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνασπίζονται γύρω από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο θα συνοδεύσουν σήμερα, Δευτέρα (18/08), στο Λευκό Οίκο.

Μια τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων» συμμάχων του Κιέβου, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με το κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα, οι ηγέτες που συμμετείχαν «χαιρέτισαν τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία».

Το ανακοινωθέν επαναλαμβάνει ακόμη «την ετοιμότητα για ανάπτυξη μιας δύναμης αποτροπής μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες».

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται επιβεβαιώνοντας ότι ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ –που προέδρευσαν της διαδικτυακής συνάντησης– θα παραστούν στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύριο στην Ουάσινγκτον.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, είπε πως στόχος είναι αύριο να παρουσιαστεί ένα ενιαίο μέτωπο μεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων, επισημαίνοντας πως «δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση για τα εδάφη της Ουκρανίας χωρίς τους Ουκρανούς, καμία συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τους Ευρωπαίους».

«Αν δείξουμε αδυναμία απέναντι στη Μόσχα, τότε προετοιμάζουμε τις συγκρούσεις του αύριο», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Υπάρχει μόνο ένα κράτος που προτείνει μια ειρήνη που ισοδυναμεί με παράδοση: η Ρωσία».

Εγγυήσεις ασφαλείας και εδαφικό ζήτημα στην τηλεδιάσκεψη της “Συμμαχίας των Προθύμων”

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, «οι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κομισιόν στους δημοσιογράφους «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η δέσμευση για διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για το έδαφός της και το κρίσιμο θέμα των ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αυτή ήταν επίσης η ευκαιρία για τους ηγέτες να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Αποτέλεσμα εντατικών διπλωματικών διαβουλεύσεων, η συνάντηση της Ουάσινγκτον γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι η πρώτη στο σχήμα αυτό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο 2022.

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την “ιστορική” απόφαση των ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες, πριν από την σημερινή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν στην Ουκρανία «εγγυήσεις ασφαλείας» για να σταματήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι «ιστορική».

«Εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής δουλειάς μας, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ πρακτικές, να παρέχουν προστασία στο έδαφος, στους αιθέρες και στη θάλασσα, και πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τηλεδιάσκεψη με τον «Συνασπισμό των Προθύμων» συμμάχων του Κιέβου.

Τα τελευταία μηνύματα από τις ΗΠΑ

Ενώ οι διεργασίες στο στρατόπεδο της Ευρώπης ήταν έντονες, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να δώσει το δικό του στίγμα με την προσφιλή του πρακτική να πραγματοποιήσει ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Μεγάλη πρόοδος σχετικά με την Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς να δίνει παραπάνω λεπτομέρειες.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είχε δηλώσει νωρίτερα πως ο Πούτιν συμφώνησε την Παρασκευή σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», οι οποίες θα μπορούσαν να προβλέπουν ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα προστατεύουν την Ουκρανία από περαιτέρω επιθετικότητα με ένα αμυντικό σχήμα ανάλογο με αυτό του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε αμερικανικά μέσα, παραδέχθηκε ότι ίσως να μην είναι εφικτό για την Ουάσινγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία – και προειδοποίησε ότι, αν συμβεί αυτό, «οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν κατά χιλιάδες». Για να υπάρξει προσέγγιση προς μια συμφωνία, τόνισε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να είναι έτοιμες για συμβιβασμούς, καθώς καμία δεν βρίσκεται «στο χείλος της παράδοσης» ενώ αναφέρθηκε και σε κυρώσεις προς την Ρωσία, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που κατευθύνονται στον Λευκό Οίκο και οι σχέσεις τους με τον Τραμπ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ σκοπεύουν να βρεθούν στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχουν στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (18/08).

Ας δούμε το προφίλ των Ευρωπαίων ηγετών που θα βρεθούν στην Ουάσινγκτον και τις σχέσεις που έχουν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Συναντήθηκε τελευταία φορά με τον Τραμπ κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Σκωτία τον Ιούλιο. Κατά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Μου αρέσει ο πρωθυπουργός σας» και έχει επανειλημμένα εκθειάσει την περίφημη «ειδική σχέση» Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ, όπως σημειώνει το BBC.

H Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι

Επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τον Απρίλιο. Οι δύο τους απολαμβάνουν καλή σχέση και έχουν ανταλλάξει πολλές φορές κολακευτικά σχόλια. Ο Τραμπ την έχει χαρακτηρίσει «φανταστική γυναίκα» που «έχει πραγματικά κατακτήσει την Ευρώπη». Ήταν, άλλωστε, η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που παρέστη στην ορκωμοσία του τον Ιανουάριο.

O Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς

Ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ταξίδεψε στον Λευκό Οίκο και κέρδισε την εύνοια του Τραμπ προσφέροντάς του το πιστοποιητικό γέννησης του παππού του Φρίντριχ, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Βαυαρία.

O Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ

Μοιράζεται με τον Τραμπ την αγάπη για το γκολφ – μάλιστα οι δυο τους έπαιξαν έναν γύρο στο θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα τον Μάρτιο. Κατά την «ανεπίσημη» αυτή επίσκεψη συζήτησαν επίσης για την Ουκρανία και τις σχέσεις Φινλανδίας – ΗΠΑ, συνοδεία γεύματος.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν

Ανάπτυξε μια απρόσμενη σχέση με τον Τραμπ κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, ενώ συνέχισε να τον επαινεί και στην επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο – φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να παραδεχθεί ότι ο Τραμπ είχε δίκιο να επιδιώξει σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε

Έγινε γνωστός όταν επαίνεσε τον «μπαμπά» Τραμπ για τον χειρισμό της κρίσης Ισραήλ–Ιράν, ενώ ο Τραμπ με τη σειρά του εγκωμίασε το ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία του Ρούτε, μετά τη δέσμευση των μελών του να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Έχει διαπραγματευθεί σκληρά με τον Τραμπ για τους δασμούς που είχε προτείνει εις βάρος της ΕΕ. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Τέρνμπερι, όπου τον περασμένο μήνα κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία. Ο Τραμπ σχολίασε σχετικά: «Αυτό θα μας φέρει πιο κοντά… είναι μια εταιρική σχέση, κατά μία έννοια».