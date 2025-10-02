Ο Νετανιάχου δηλώνει περήφανος για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Ο Νετανιάχου υπερασπίζεται τη στρατιωτική επιχείρηση κατά πλοίων που συμμετέχουν στο Global Sumud Flotilla, χαρακτηρίζοντας τη “εκστρατεία απονομιμοποίησης”.

Σε μια ακόμη προκλητική δήλωση που ενισχύει την αυταρχική στάση του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίστηκε την επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων σε πλοία που συμμετέχουν στο Global Sumud Flotilla -μεταξύ των οποίων και ελληνικά–, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «εκστρατεία απονομιμοποίησης» και αποθεώνοντας τις στρατιωτικές δυνάμεις που προχώρησαν στη σύλληψη των μελών του πλοίου.

Σε ανακοίνωσή του την οποία αναπαρήγαγε το Al Jazeera, ο Νετανιάχου συνεχάρη το ναυτικό, τονίζοντας πως «εκτέλεσαν την αποστολή τους με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο» κατά τη διάρκεια του εβραϊκού θρησκευτικού εορτασμού του Γιομ Κιπούρ, κάνοντάς το να φαίνεται σχεδόν σαν μια θρησκευτική υποχρέωση.

Αναφέρθηκε μάλιστα στη «σημαντική ενέργεια» των Ισραηλινών, λέγοντας πως απέτρεψαν «δεκάδες πλοία από το να εισέλθουν στη ζώνη του πολέμου», θεωρώντας την επιχείρηση «προστασία» κατά μιας «εκστρατείας απονομιμοποίησης» του Ισραήλ.

Ωστόσο, οι αντιφάσεις και οι αμφιβολίες για τη «νομιμότητα» αυτής της πράξης είναι πολλές. Ο κόσμος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη σύλληψη και την αποτροπή της ανθρωπιστικής αποστολής, καταγγέλλοντας την ως παράνομη και παραβίαση των διεθνών κανονισμών.

Κορυφαίοι οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Human Rights Watch, έχουν χαρακτηρίσει τις ενέργειες του Ισραήλ παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών κανόνων, επισημαίνοντας ότι η ενέργεια αυτή έχει στόχο να υπονομεύσει τη διεθνή βοήθεια που προσπαθεί να φτάσει στους αμάχους της Γάζας, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση.