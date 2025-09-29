Ο Νετανιάχου ζήτησε “συγγνώμη” για την επίθεση στη Ντόχα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Κατάρ είχε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον Καταριανό ομόλογό του για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν από τον Λευκό Οίκο όπου συναντιούνται αυτή την ώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το τηλεφώνημα στο πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, έγινε ενώ ο Νετανιάχου συναντιέται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Ο Νετανιάχου δεν ζήτησε συγνώμη για την επίθεση κατά της Χαμάς, δήλωσε η ισραηλινή πηγή, αλλά ζήτησε συγνώμη από τον Πρωθυπουργό του Κατάρ για την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ κατά την εκτέλεση της επίθεσης. Σε συνέντευξή του την Κυριακή, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Ο στόχος μας ήταν η Χαμάς. Όχι τίποτα παραπάνω από αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία πάνω σε αυτό.»

Η ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι η συγνώμη ήταν μέρος μιας συμφωνίας ώστε το Κατάρ να ασκήσει πίεση στη Χαμάς να αποδεχτεί την πρόταση 21 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Η τηλεφωνική κλήση αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Axios.

Ο Νετανιάχου ζήτησε επίσης συγνώμη για τον τραυματισμό αθώου πολίτη. Η επίθεση σκότωσε έναν Καταριανό φύλακα ασφαλείας που βρισκόταν στο κτίριο που ήταν ο στόχος.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για το τηλεφώνημα Νετανιάχου στον Καταριανό πρωθυπουργό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οργάνωσε μια τριμερή τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα μεταξύ του ιδίου, του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος «για την ενίσχυση του συντονισμού, τη βελτίωση της επικοινωνίας, την επίλυση αμοιβαίων διαφορών και την ενίσχυση των συλλογικών προσπαθειών για την πρόληψη απειλών».

Ο Νετανιάχου «εξέφρασε τη βαθιά του λύπη» για την ισραηλινή πυραυλική επίθεση στο Κατάρ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο ηγέτης του Ισραήλ έδωσε επίσης διαβεβαιώσεις ότι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει ξανά τέτοιου είδους επιθέσεις στο μέλλον.

«Οι ηγέτες συζήτησαν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, τις προοπτικές για μια πιο ασφαλή Μέση Ανατολή και την ανάγκη για μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ των χωρών τους», δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

Σημειώνεται ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Κατάρ δεν έχουν συναντηθεί ή επικοινωνήσει απευθείας δημοσίως μέχρι τη Δευτέρα. Ωστόσο, μυστικές και έμμεσες επαφές και διπλωματικές αλληλεπιδράσεις πραγματοποιούνται εδώ και χρόνια.

Η τηλεφωνική κλήση συνέβη ενώ ο Νετανιάχου βρισκόταν στον Λευκό Οίκο για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το σχέδιο 21 σημείων που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Το Κατάρ είναι κρίσιμος μεσολαβητής στις συνομιλίες για την εκεχειρία, ικανός να επικοινωνεί με τη Χαμάς, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Μια τεχνική ομάδα του Κατάρ βρίσκεται επίσης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με μια άλλη πηγή που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.