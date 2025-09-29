Θερμή υποδοχή Τραμπ σε Νετανιάχου – “Βέβαιος για ειρήνη” στη Γάζα

Στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, με επίκεντρο το σχέδιο 21 σημείων για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφού τον υποδέχτηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/09) στον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για την τέταρτη επίσκεψη του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο από την αρχή της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου.

Ενώ ο Τραμπ χαιρετούσε τον ισραηλινό πρωθυπουργό, ένας δημοσιογράφος ρώτησε: «Είστε σίγουρος ότι θα επέλθει ειρήνη στη Γάζα σύντομα;» με τον Τραμπ να απαντά: «Ναι, είμαι πολύ σίγουρος».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της συνάντησης, μετά την υποδοχή του ισραηλινού πρωθυπουργού από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η διμερής συνάντηση θα ξεκινήσει στις 6:35 μ.μ. Στη συνέχεια, στις 7 μ.μ. θα έχουν κοινό γεύμα ενώ στις 8:15 μ.μ. θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έχει αναφέρει πολλάκις τις προηγούμενες ημέρες – χωρίς να κρύβει την αισιοδοξία του για την έκβαση της συζήτησης – θα προτείνει ένα νέο σχέδιο ειρήνης για το τέλος του πολέμου στη Γάζα κατά τη διάρκεια συνομιλιών, ωστόσο, ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει ενστάσεις, καθώς δήλωσε την Κυριακή ότι δεν έχει “οριστικοποιηθεί ακόμη” καμία συμφωνία. Από την πλευρά της η Χαμάς ανέφερε ότι δεν της έχει σταλεί επίσημα η πρόταση.

Τι προβλέπει το σχέδιο 21 σημείων των ΗΠΑ

Σύμφωνα με διαρροές που έδωσαν στη δημοσιότητα ΜΜΕ, το σχέδιο των 21 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) θα αποσυρθούν σταδιακά από τη Λωρίδα της Γάζας και η περιοχή θα διοικείται από μια προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση, ενώ η τελευταία πρόταση ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στη Γάζα.

Προβλέπει επίσης την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 48 ωρών από την επιβεβαίωση της συμφωνίας. Μόλις επιστραφούν, το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για την ειρήνη θα προσφερθούν αμνηστία και ασφαλής έξοδος από τη Γάζα – και η οργάνωση δεν θα έχει μελλοντικό ρόλο στην περιοχή. Όλες οι στρατιωτικές δομές της Χαμάς θα καταστραφούν.

Το σχέδιο φαίνεται να συνιστά μια σημαντική στροφή της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προηγουμένως υποστήριζε τη μετακίνηση ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας (2,1 εκατομμύρια) και την ανάπτυξη της Γάζας σε μια “ριβιέρα” που θα ανήκει στις ΗΠΑ.

Αναγνωρίζει επίσης τις φιλοδοξίες των Παλαιστινίων για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος και περιλαμβάνει ένα μελλοντικό ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή (PA) στην περιοχή, αφού έχει πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις.