Τραμπ: Η υπομονή μου με τον Πούτιν εξαντλείται

Ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον Πούτιν και για την πρόοδο στο θέμα τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δεν ανήγγειλε κυρώσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Παρασκευή (12/09) ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, αλλά δεν απείλησε με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν η υπομονή του με τον Πούτιν έχει εξαντληθεί, ο Τραμπ είπε: «Ναι. Εξαντλείται και εξαντλείται γρήγορα».

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο.

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ, πολύ σκληρά», είπε. Ο Τραμπ είπε ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν.

«Αλλά το έχω ήδη κάνει. Έχω κάνει πολλά», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Ινδία -ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου- αντιμετωπίζει δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

«Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις. Είναι μια μεγάλη συμφωνία και προκαλεί μια ρήξη με την Ινδία» δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends». «Και θυμηθείτε το αυτό, αυτό είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από το να είναι δικό μας πρόβλημα».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Ρωσία ανακοίνωσε αναστολή των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές χώρες για την παρεμπόδιση των διαπραγματεύσεων, ενώ τόνισε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο.