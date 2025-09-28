Τραμπ – Νετανιάχου: Πιέσεις και επιφυλάξεις πριν το κρίσιμο τετ-α-τετ της Δευτέρας για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος πως η συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα μπορεί να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει το αιματοκύλισμα στη Γάζα, σφυροκοπώντας ανελέητα τον παλαιστινιακό θύλακα, Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νεταανιάχου θα συναντηθούν τη Δευτέρα (29/09) για μια συζήτηση υψηλού διακυβεύματος, την οποία ο αμερικανός πρόεδρος έχει διαφημίσει ότι θα μπορούσε να θέσει τέλος στον πόλεμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε ότι «κάτι ιδιαίτερο» έρχεται για τη Γάζα, ενώ από την άλλη πλευρά, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επιφυλάξεις σχετικά με το σχέδιο 21 σημείων του Λευκού Οίκου για κατάπαυση του πυρός και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πριν από 12 ημέρες χερσαία επιχείρηση στο βόρειο τμήμα της Γάζας, έπειτα από εβδομάδες εντατικών βομβαρδισμών στην Πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο που δεν βρισκόταν υπό τον έλεγχό του.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτοπίστηκαν ξανά μετά τις επανειλημμένες εντολές εκκένωσης, αλλά πολλοί άλλοι δεν μπόρεσαν να φύγουν, είτε επειδή είναι άρρωστοι, ανάπηροι, υπερήλικες ή επειδή δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν το ακριβό κόστος μεταφοράς προς ασφαλέστερες περιοχές.

Ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για συμφωνία μέσα σε δύο ημέρες

Μέσα σε ένα κλίμα έντονης διεθνούς πίεσης προς το Ισραήλ μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από σειρά χωρών στον ΟΗΕ, διαδηλώσεων και πρωτοβουλιών αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό ανά τον κόσμο που ζητούν να δοθεί τέλος στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η λήξη του πολέμου βρίσκεται κοντά.

Μιλώντας στο Axios και στο ισραηλινό Channel 12 αργά την Κυριακή, ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται «στα τελικά στάδια» και εξέφρασε την ελπίδα πως θα μπορούσε να ανακοινωθεί μια συμφωνία μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, μετά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

«Όλοι έχουν ενωθεί για να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμη να την ολοκληρώσουμε. Οι αραβικές χώρες ήταν εξαιρετικές στη συνεργασία για αυτό, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. Η Χαμάς τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο» τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», δήλωσε στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι το σχέδιο δεν στοχεύει μόνο στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αλλά και στο άνοιγμα του δρόμου για μια ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη. «Αν το πετύχουμε, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή. Θα είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα πρέπει να το ολοκληρώσουμε».

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ», έγραψε νωρίτερα ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!!! Πρόεδρος DJT».

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Fox News το απόγευμα της Κυριακής, ο Νετανιάχου δεν είπε πως έχει αποδεχτεί το σχέδιο. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», είπε. «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη».

Από την πλευρά της η Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Σε ανακοίνωσή της επανέλαβε την «ετοιμότητα να εξετάσει θετικά και υπεύθυνα οποιεσδήποτε προτάσεις λάβει από τους μεσολαβητές αδελφούς, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας».

Δηλώσεις με “επιφυλάξεις” από το Ισραήλ για το σχέδιο 21 σημείων των ΗΠΑ

Ο Νετανιάχου αναμένεται να παρουσιάσει επιφυλάξεις και να πιέσει για αλλαγές στο σχέδιο εκεχειρίας, δήλωσαν τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι την Κυριακή, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας, ακόμη και αν πολλά από τα επιμέρους σημεία έχουν ήδη διευθετηθεί εκ των προτέρων.

Το μεγαλύτερο μέρος του 21 σημείων σχεδίου είχε διαμορφωθεί σε συντονισμό εκ των προτέρων «με λεπτομέρειες» με τον Νετανιάχου, δήλωσε ένας από τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, όπως σημειώνει το CNN, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος γνωρίζει πως το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε ορισμένα σημεία, όπως ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής και η αναφορά στις φιλοδοξίες για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

«Ο Νετανιάχου δεν θα αποδεχθεί ολόκληρο το πλαίσιο όπως δημοσιεύτηκε αρχικά», είπε ένας αξιωματούχος. Ένας δεύτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι πιθανότατα θα προσπαθήσει να επιφέρει περισσότερες αλλαγές πριν οι ΗΠΑ οριστικοποιήσουν την πρόταση «και στη συνέχεια επίσης».

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε την Πέμπτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιο. Ο Τραμπ παρουσίασε το σχέδιο για εκεχειρία και μεταπολεμική διαχείριση στα αραβικά κράτη στον ΟΗΕ την Τρίτη.

«Η δυναμική φαίνεται πιο σοβαρή αυτή τη φορά», δήλωσε ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, «αλλά χρειάζεται ακόμη να περάσει τη γραμμή του τερματισμού».

Συγκρατημένο ήταν και το σχόλιο του Νετανιάχου στο Fox NEWS: «Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, μάλιστα αυτή τη στιγμή».

«Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, να τερματίσουμε την κυριαρχία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα και να διαμορφωθεί ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και για τους Ισραηλινούς, καθώς και για ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε ο israhlin;ow πρωθυπουργός.

Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων, που επίσης είχε χαρακτηριστεί από έντονη αισιοδοξία, κατέρρευσε στα τέλη Ιουλίου, όταν οι ΗΠΑ αποχώρησαν αιφνιδιαστικά από τις συνομιλίες, ακολουθούμενες άμεσα από το Ισραήλ. Και οι δύο χώρες απέδωσαν την ευθύνη στη Χαμάς, κατηγορώντας την ότι δεν διαπραγματευόταν με καλή πίστη.

Έκτοτε, οι βασικοί μεσολαβητές, η Αίγυπτος και το Κατάρ, προσπάθησαν να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις χωρίς επιτυχία. Λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από τις ΗΠΑ μιας νέας πρότασης εκεχειρίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένα ισραηλινό χτύπημα στη Ντόχα του Κατάρ με στόχο ανώτερα στελέχη της Χαμάς εκτροχίασε πλήρως τις συνομιλίες. Στη συνέντευξή του στην τηλεόραση την Κυριακή, ο Νετανιάχου δεν ζήτησε συγγνώμη για το χτύπημα.

«Ο στόχος μας ήταν η Χαμάς. Όχι κάτι πέρα από αυτήν», είπε. «Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε κατανόηση σε αυτό το ζήτημα».

Οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, έχουν απειλήσει κατ’ επανάληψη ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση εάν ο πόλεμος τελειώσει, και αναμένεται να αντιταχθούν σθεναρά σε οποιοδήποτε σχέδιο που θα περιλαμβάνει την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν έχετε εντολή να τερματίσετε τον πόλεμο χωρίς την πλήρη ήττα της Χαμάς», έγραψε ο Μπεν Γκβιρ στην πλατφόρμα Χ το Σάββατο.

Οργή από τις οικογένειες των ομήρων

Λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ–Νετανιάχου, οικογένειες των ομήρων πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου σε αυτό που θεωρούν ως καθοριστική στιγμή. Ο Ντάνι Μιράν, πατέρας του ομήρου Όμρι Μιράν, είπε στη συγκέντρωση: «Δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να φέρουμε τον Όμρι και όλους τους υπόλοιπους ομήρους πίσω στο σπίτι».

Πολλές από τις οικογένειες των ομήρων εξοργίζονται ολοένα και περισσότερο με τον Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι συνεχίζει τον πόλεμο για πολιτικούς λόγους. Η πρόσφατη απόφαση να πληγεί η Πόλη της Γάζας, όπου πιστεύεται ότι κρατούνται αρκετοί από τους περίπου 20 ζωντανούς ομήρους, δεν έκανε παρά να ενισχύσει την οργή που εκδηλώθηκε την Κυριακή.

Η Ιλάνα Γκριτσβέσκι, πρώην όμηρος και σύντροφος του αιχμάλωτου Ματάν Ζανγκάουκερ, δήλωσε: «Ο Νετανιάχου επέλεξε να βομβαρδίσει τον Ματάν και τους υπόλοιπους ομήρους. Επέλεξε τον θάνατο αντί για τη ζωή. Πρόεδρε Τραμπ, έχετε τη δύναμη να τερματίσετε τον πόλεμο και να φέρετε όλους τους ομήρους στο σπίτι».