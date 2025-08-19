Ο Τραμπ λέει ότι έβαλε τέλος σε 6 συγκρούσεις. Ποιες είναι αυτές;

Η Wall Street Journal παρουσιάζει τα πεδία των μαχών στα οποία σίγησαν τα όπλα μετά από -κατά τον Ντόναλντ Τραμπ- καθοριστικές αμερικανικές παρεμβάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (18/8) ότι προτιμά να επιδιώξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία αντί για κατάπαυση του πυρός, επικαλούμενος την εμπειρία του παρελθόντος.

«Στους έξι πολέμους που έχω τερματίσει, δεν υπήρξε εκεχειρία. Περάσαμε κατευθείαν σε διαπραγματεύσεις» ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μπροστά στις κάμερες.

Ο Τραμπ έχει εμμονή με τις ειρηνευτικές συμφωνίες και διεξάγει κατά κάποιον τρόπο δημόσια εκστρατεία για να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο είχε απονεμηθεί στον Μπαράκ Ομπάμα. Από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο έδειξε ότι θέλει να βρίσκεται στο επίκεντρο διαπραγματεύσεων, ακόμη και σε συγκρούσεις χαμηλότερου επιπέδου.

Οι 6 συγκρούσεις στις οποίες αναφερόταν ο Ντόναλντ Τραμπ

Αίγυπτος – Αιθιοπία (2018): Κατέληξαν σε συμφωνία μετά από μήνες συγκρούσεων, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, σχετικά με τον τρόπο κατανομής των υδάτων του ποταμού Νείλου. Σερβία – Κόσοβο (2020): Οικονομική συμφωνία υπό αμερικανική αιγίδα. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται σε αντιπαράθεση με συχνές εκρήξεις βίας. Ινδία – Πακιστάν (2025): Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον μεσολάβησε ώστε να σταματήσει η βία μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων. Ισραήλ – Ιράν (2025): Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ πέτυχαν κατάπαυση του πυρός τον Ιούνιο, μετά από αμερικανικά χτυπήματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ρουάντα – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2025): Η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας τον Ιούνιο, βάζοντας τέλος σε μια δεκαετή σύγκρουση. Ταϊλάνδη – Καμπότζη (2025): Μετά από πέντε μέρες θανάσιμων συγκρούσεων στα σύνορα, οι δύο χώρες κατέληξαν σε εκεχειρία, με τον Τραμπ να συνδέει τη συμφωνία με χαμηλότερους αμερικανικούς δασμούς.

Πόσο αληθινοί είναι οι ισχυρισμοί του Τραμπ

Σύμφωνα με τον Guardian πάντως, οι ισχυρισμοί του Τραμπ χαρακτηρίζονται υπερβολικοί και σε αρκετές περιπτώσεις διαψεύδονται από την πραγματικότητα, όπως δείχνουν τα συνεχιζόμενα επεισόδια βίας στο Κονγκό, όπου οι αντάρτες που στηρίζονται από τη Ρουάντα δεν τήρησαν την προθεσμία για συμφωνία ειρήνης στη Ντόχα.

Στην περίπτωση του Ιράν, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μάλιστα δικές τους επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, προτού πιέσουν την Τεχεράνη να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός. Η Ινδία, από την πλευρά της, έχει διαψεύσει κατηγορηματικά ότι ο Τραμπ έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στην εκεχειρία με το Πακιστάν τον Μάιο, έπειτα από μέρες αεροπορικών πληγμάτων για το αμφισβητούμενο Κασμίρ.

Όσο για την Αίγυπτο και την Αιθιοπία, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία που να λύνει το βασικό ζήτημα της διαμάχης, που αφορά την κατασκευή του φράγματος στον Νείλο. Παράλληλα, η Σερβία έχει δηλώσει ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να ξεκινήσει πόλεμο με το Κόσοβο, αν και ο Τραμπ έσπευσε να πιστωθεί ότι τον απέτρεψε.