Ο Τραμπ μηνύει τους New York Times και ζητά 15 δισ. δολάρια

Αγωγή κατά των New York Times κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας που τον συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει καταθέσει αγωγή ύψους 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times, κατηγορώντας την εφημερίδα για συκοφαντική δυσφήμιση, μερικές ημέρες μετά τη δημοσίευση άρθρων της για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την εφημερίδα για «δεκαετίες ψεμάτων σχετικά με τον Αγαπημένο σας Πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!), την οικογένειά μου, τις επιχειρήσεις μου, το κίνημα America First, το MAGA και το Έθνος μας συνολικά».

Ο πρόεδρος ξεχώρισε την υποστήριξη των New York Times στην Καμάλα Χάρις για τις εκλογές του 2024 και είπε ότι η εφημερίδα έχει μετατραπεί σε «πραγματικό ‘λαγόστομα’ του Ριζοσπαστικού Δημοκρατικού Κόμματος».

Η αγωγή κατατέθηκε στη Φλόριντα, είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση καταγράφεται μια εβδομάδα μετά την απειλή του μεγιστάνα των ακινήτων πως θα προχωρούσε σε μήνυση και αγωγή κατά της εφημερίδας για την κάλυψη της όσον αφορά σημείωμα με άφθονα σεξουαλικά υπονοούμενα που φέρεται να είχε στείλει στον θανόντα προαγωγό ανηλίκων κοριτσιών και χρηματομεσίτη με επαφές στην υψηλή κοινωνία.

Ο Τραμπ είχε στο παρελθόν καταθέσει αγωγές κατά του ABC News και του παρουσιαστή Τζορτζ Στεφανόπουλος, καθώς και κατά της Paramount για τη συνέντευξη της Καμάλα Χάρις στην εκπομπή 60 Minutes. Και οι δύο υποθέσεις διευθετήθηκαν με συμβιβασμό, ύψους 15 και 16 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.