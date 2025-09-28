Ο Τραμπ θα παραστεί στην σπάνια έκτακτη συνάντηση της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει το “παρών” στην άνευ προηγουμένου συνάντηση κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων των ΗΠΑ, που θα πραγματοποιηθεί στο Κουάντικο την Τρίτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραστεί την Τρίτη στην έκτακτη συνάντηση των κορυφαίων στρατηγών της χώρας στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, την οποία διέταξε την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Πρόκειται για μια σπάνια συγκέντρωση της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας (στρατηγούς και ναύαρχους) σε μια τοποθεσία.

Η παρουσία του Τραμπ όχι μόνο επισκιάζει τα σχέδια του Χέγκσεθ, αλλά προσθέτει και νέες ανησυχίες για την ασφάλεια σε αυτή τη μαζική και άνευ προηγουμένου στρατιωτική εκδήλωση.

«Έχουμε επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο ότι ο Πρόεδρος θα παραστεί στην συνάντηση την Τρίτη», αναφέρει ένα έγγραφο σχεδιασμού που εστάλη το Σάββατο και “είδε” η Washington Post.

Η ειδοποίηση στάλθηκε σε γραφεία γύρω από το Πεντάγωνο, σημειώνοντας ότι η απόφαση θα «αλλάξει σημαντικά τη στάση ασφαλείας» για την ομιλία που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης.

Η “προσθήκη” του προέδρου στο Κουάντικο θα κινητοποιήσει την Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών, που θα καταστεί υπεύθυνη για την ασφάλεια της εκδήλωσης.

Εκατοντάδες από τους κορυφαίους στρατηγούς και ναυάρχους της χώρας, με βαθμό από αστέρα και άνω, μαζί με τους ανώτερους υπαξιωματικούς τους, έχουν διαταχθεί να παραστούν στην εκδήλωση, από τον Χέγκσεθ, ήδη την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι διαταγές δεν ανέφεραν λόγο της εκδήλωσης, γι’ αυτό και αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους συμμετέχοντες και αξιωματικούς ότι η συνάντηση αφορούσε μαζικές απολύσεις ή υποβιβασμούς.

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τη συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα, φάνηκε ότι ήξερε λίγα για αυτήν. Υποστήριξε ότι επρόκειτο για επίδειξη νέου οπλισμού.

Τώρα, ο Τραμπ σκοπεύει να παραστεί προσωπικά, λίγες ημέρες αφότου διέταξε τις αμερικανικές δυνάμεις να μεταβούν στο Πόρτλαντ για να προστατεύσουν υπαλλήλους μετανάστευσης στην πόλη του Όρεγκον, ενώ αυξάνει τη χρήση του στρατού για την αντιμετώπιση αυτού που χαρακτηρίζει «εγχώρια τρομοκρατία».