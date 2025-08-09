Ο Τραμπ θέλει να απελάσει τον ιδιοκτήτη του… Trump Burger

Θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ που έδωσε το όνομά του στην αλυσίδα burger που δημιούργησε βρίσκεται αντιμέτωπος με απέλαση, στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου.

Ο ιδιοκτήτης μιας αλυσίδας εστιατορίων με burger με θεματολογία τον… Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Τέξας, βρίσκετι αντιμέτωπος με απέλαση αφού συνελήφθη από τις μεταναστευτικές αρχές υπό τις εντολές του αμερικανού προέδρου.

Ο Ρόλαντ Μεχρέζ Μπεϊνί, 28 ετών, εισήλθε στις ΗΠΑ το 2019 ως «μη μετανάστης επισκέπτης» από τον Λίβανο και υποχρεούνταν να έχει εγκαταλείψει τη χώρα έως τις 12 Φεβρουαρίου 2024, όπως υποστηρίζει εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) που μίλησε στον Guardian.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), όπως μετέδωσε η εφημερίδα Fayette County Record του Τέξας, ο Μπεϊνί υπέβαλε αίτηση για νόμιμο καθεστώς μετά από γάμο που φέρεται να έχει συνάψει με μια γυναίκα – ωστόσο η υπηρεσία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως έζησε ποτέ μαζί της κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου γάμου.

Η ICE ανακοίνωσε ότι οι αξιωματούχοι της συνέλαβαν τον Μπεϊνί στις 16 Μαΐου – πέντε χρόνια αφότου άνοιξε το πρώτο από τα πολλά καταστήματα Trump Burger – και τον έχουν υποβάλει σε διαδικασίες απέλασης, σύμφωνα με δήλωση της υπηρεσίας.

«Υπό τη σημερινή διοίκηση, η ICE δεσμεύεται να αποκαταστήσει την ακεραιότητα του συστήματος μετανάστευσης της χώρας, θεωρώντας υπεύθυνο κάθε άτομο που εισέρχεται παράνομα ή παραμένει πέραν των όρων της άδειας εισόδου του», ανέφερε επίσης η ανακοίνωση.

«Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το ποιο εστιατόριο κατέχετε ή ποιες πολιτικές πεποιθήσεις μπορεί να έχετε».

Σε δηλώσεις του στην Houston Chronicle, ο Μπεϊνί αρνήθηκε τις κατηγορίες της ICE εναντίον του, λέγοντας: «Το ενενήντα τοις εκατό από αυτά που λένε είναι ψέματα». Η δίκη του στο δικαστήριο μετανάστευσης έχει προσωρινά οριστεί για τις 18 Νοεμβρίου.

Το Trump Burger κέρδισε εθνική προσοχή όταν ο Μπεϊνί άνοιξε το πρώτο κατάστημα στο Μπέλβιλ του Τέξας το 2020, την ίδια χρονιά που ο Τραμπ έχασε στην κούρσα για δεύτερη προεδρική θητεία από τον Τζο Μπάιντεν. Γεμάτη με ενθύμια που αποτίουν φόρο τιμής στον Τραμπ, καθώς και με πολιτικά σατιρικά πιάτα που στοχοποιούν τους αντιπάλους του, η αλυσίδα του Μπεϊνί επεκτάθηκε και σε άλλες τοποθεσίες, όπως το Χιούστον.

Ο Τραμπ διώκει και τους υποστηρικτές του

Ο Τραμπ κέρδισε την δεύτερη προεδρική θητεία τον Ιανουάριο, και η κυβέρνησή του άρχισε αμέσως να υλοποιεί τις υποσχέσεις της για μαζικές απελάσεις μεταναστών. Οι πολιτικοί υποστηρικτές του Τραμπ στις ΗΠΑ που δεν είχαν χαρτιά, τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις, δεν εξαιρέθηκαν.

Μια υπόθεση που συγκέντρωσε σημαντικά δημοσιογραφικά πρωτοσέλιδα ήταν εκείνη μιας Καναδής υπηκόου, η οποία υποστήριζε τα σχέδια του Τραμπ για μαζικές απελάσεις μεταναστών – η οποία όμως συνελήφθη από τις ομοσπονδιακές αρχές στην Καλιφόρνια, την ώρα που περνούσε από συνέντευξη για μόνιμη άδεια παραμονής στις ΗΠΑ. Σε δημόσια δήλωση, οι αρχές την περιέγραψαν ως «παράνομη μετανάστρια από τον Καναδά».

Σε μια άλλη περίπτωση, η ICE φέρεται να συνέλαβε μια Χριστιανή Αρμένισσα από το Ιράν, η οποία έχασε το καθεστώς μόνιμης νόμιμης κατοίκου των ΗΠΑ (πράσινη κάρτα) μετά από καταδίκη για διάρρηξη το 2008 και κρατήθηκε σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στην Καλιφόρνια, παρά τη δημόσια υποστήριξή της στον Τραμπ. Ο σύζυγός της, με τον οποίο μεγαλώνει τέσσερα παιδιά που είναι πολίτες των ΗΠΑ, απέδωσε στη συνέχεια την περιπέτειά τους στην «πολιτική των ανοιχτών συνόρων» του Μπάιντεν, όπως σημείωσε το Newsweek.

Από Trump Burger σε Maga Burger

Η σύλληψη του Μπεϊνί από την ICE δεν είναι η μόνη νομική του περιπέτεια, σύμφωνα με την Houston Chronicle. Ο ίδιος είχε μηνύσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου στεγαζόταν ένα κατάστημα Trump Burger στο Κίμαχ του Τέξας, υποστηρίζοντας ότι τον εκδίωξε βίαια, απομάκρυνε το προσωπικό και κατέλαβε το εστιατόριο.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου απάντησε με δική του αγωγή, κατηγορώντας τον Μπεϊνί για απλήρωτα χρέη, και μετονόμασε το εστιατόριο του Κίμαχ σε Maga Burger.

Το 2022, ο Μπεϊνί είχε δηλώσει στην Houston Chronicle ότι όταν άνοιξε το πρώτο Trump Burger δεχόταν απειλές ότι θα το έκαναν στάχτη. Ωστόσο, η φίρμα απέκτησε με τον καιρό ένα πιστό κοινό, ενώ –όπως ανέφερε– μέρος των κερδών της προοριζόταν για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Τραμπ.

«Θα ήθελα πολύ να έχω την ευλογία του [Τραμπ] και να έρθει να περάσει από εδώ», είχε πει τότε ο Μπεϊνί. «Ελπίζουμε ότι … θα δει το μαγαζί».