Ο Ζάκερμπεργκ αρνείται να παραδοθεί στους Αυστραλούς και το Google πανηγυρίζει

Tη μέρα που το Facebook έκανε unfriend τους Αυστραλούς, προκειμένου να 'συμμορφωθεί' όπως ενημέρωσε, με το νομοσχέδιο που το υποχρεώνει να πληρώνει για τη δημοσίευση νέων, το Google έγινε ο απόλυτος προορισμός των (24.499.884) κατοίκων αυτού του κομματιού της γης!

ADVERTISING

Σημείωση: το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι, είχε στο επίκεντρο το Facebook και το Google, πλατφόρμες που 'διαχειρίζονται' το κυρίαρχο ποσοστό της παγκόσμιας ψηφιακής διαφήμισης. Η πρώτη αντίδραση και των δύο ήταν να προειδοποιήσουν για συνέπειες. Δηλαδή, το 'κλείδωμα' των υπηρεσιών τους. Σε δεύτερο χρόνο, η διαχείριση της κρίσης από τους τιτάνες της Silicon Valley ήταν άρδην διαφορετική, με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ να 'βγαίνει' στην επίθεση και την Αlphabet Inc να προτιμά το παιχνίδι στο κέντρο του 'γηπέδου'.

Πώς ανέπτυξαν τη στρατηγική τους Google και Facebook

Την Παρασκευή 15/1 εκπρόσωποι των εταιριών είχαν εμφανιστεί ενώπιον της Γερουσίας -στην Καμπέρα. Αυτός της Google (Μελ Σίλβα, managing director) παρέθεσε τους λόγους που ο νέος νόμος θα διαλύσει τον τρόπο που αναζητούν περιεχόμενο στην πλατφόρμα εκατομμύρια χρήστες. Ως κύρια ανησυχία εξέφρασε τo γεγονός ότι θα απαιτούνται πληρωμές για links και αποσπάσματα που εμφανίζονται στην αναζήτηση των ειδήσεων. Τόνισε πως “η δωρεάν υπηρεσία που προσφέρουμε στους Αυστραλούς χρήστες και το επιχειρηματικό ματς μοντέλο έχει 'χτιστεί' πάνω στην ικανότητα της ελεύθερης σύνδεσης μεταξύ των ιστοσελίδων”.

Ο άνθρωπος του Facebook, Σάιμον Μίλνερ προειδοποίησε ότι στο τέλος της ημέρας η εταιρία θα 'μπλοκάρει' το ειδησεογραφικό περιεχόμενο “που ήδη έχει αποτρεπτική επίδραση στις επενδύσεις που γίνονται, στη βιομηχανία ειδήσεων της χώρας”. Είχε καταλήξει στο ότι πρόθεση του κολοσσού ήταν “να κάνουμε κατορθωτό το νόμο”.

Στις ημέρες που ακολούθησαν το Google δούλεψε επί συνεργασιών, με κάποιους εκ των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών οργανισμών του έθνους, όπως για παράδειγμα με τη News Corp. του Ρούμπερτ Μέρντοχ (στη μεγάλη λίστα όσων διαθέτει ανήκουν η Wall Street Journal και η New York Post), τη Seven West Media (δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό τηλεοπτικό δίκτυο, βάσει κοινού και μεριδίου διαφημίσεων και εκτενή παρουσία τον ηλεκτρονικό, τον έντυπο και τον online Τύπο). Την Τετάρτη 17/2 ανακοινώθηκε το deal και με τη Nine Entertainment, όπου ανήκει -μεταξύ πολλών άλλων- η Syndey Morning Herald.

Τα δυο τελευταία συμβόλαια έγιναν για το ποσό των 23 εκατομμυρίων δολαρίων, το χρόνο -για τριετή συνεργασία που περιλαμβάνει την ανάπτυξη πλατφόρμας με συνδρομές και επένδυση του YouTube στη video δημοσιογραφία. Για την ιστορία, το Google δήλωσε ως έσοδα για το 2020 τα 180 δισεκατομμύρια δολάρια.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του τελευταίου 'συμπαίκτη' τoυ Google, το Facebook 'κατέβασε' τα ρολά στην Αυστραλία.

Για μισή μέρα μπλόκαρε κάθε έννοια 'νέου', από όπου και αν προερχόταν (κυβερνητικούς οργανισμούς, κοινότητες, πολιτικούς, φιλανθρωπικά ιδρύματα, media και τον εαυτό του) και μετά εξήγησε πως πήρε αυτά τα ακραία μέτρα, γιατί οι Αυστραλοί δεν προσδιόρισαν για ποιο ειδησεογραφικό περιεχόμενο θα πρέπει να πληρώσει. Όταν έγιναν οι διευκρινίσεις, συνέχισε να μην επιτρέπει τη δημοσίευση ειδήσεων από media όλου του πλανήτη, με το Google να γίνεται προορισμός για όσους ήθελαν να ενημερωθούν επί όσων συμβαίνουν στον κόσμο -και τη χώρα τους.

Οι εξελίξεις δεν επηρέασαν την απόφαση του Facebook να ορθώσει το ανάστημα του στην Αυστραλία, με το ίδιο να ισχύει για το post του Πρωθυπουργού, Σκοτ Μόρισον σύμφωνα με το οποίο “ενδεχομένως η πλατφόρμα να αλλάζει τον κόσμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως τον διοικεί”.