Ο Ζελένσκι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή

Νέο τετ α τετ Ζελένσκι – Τραμπ με φόντο τους αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή, όπου οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις δυνατότητες επιθέσεων με όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι έχει παρουσιάσει στον Τραμπ μια «εκτίμηση» για το πόσους αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία για την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας και ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα την Παρασκευή.