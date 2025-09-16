Οργή για την ατάκα Νετανιάχου περί “Αθήνας και υπέρ-Σπάρτης” – Επίκειται νέα συνάντηση με Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την οικονομία του Ισραήλ, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις για την έκφραση περί “Αθήνας και υπερ-Σπάρτης”. Παράλληλα, ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ.

Αντιμέτωπος με ένα κύμα εντονότατων αντιδράσεων βρίσκεται για ακόμη μια φορά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αυτή τη φορά μετά την αιχμηρή ατάκα του για το Ισραήλ ότι πρέπει να γίνει… “Αθήνα και υπέρ-Σπάρτη μαζί”.

Η πρόσφατη δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ πρέπει να γίνει «υπερ-Σπάρτη», έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την εξωτερική στρατηγική της χώρας.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να βασίζεται μόνο στις δικές του δυνάμεις και όπλα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «ασφαλιστική ανεξαρτησία». Αυτό όμως, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ενδέχεται να οδηγήσει τη χώρα σε μεγαλύτερη απομόνωση και να περιορίσει τη διεθνή συνεργασία.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για «υπερ-Σπάρτη» προκαλούν επίσης αμφιβολίες σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, με την εστίαση να βρίσκεται στο να ενισχυθούν οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες, παρά να διατηρηθούν ισχυρές διεθνείς συνεργασίες.

Ο ίδιος προσπάθησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη λέγοντας ότι η ισραηλινή οικονομία είναι «ισχυρότερη από ποτέ», επικαλούμενος την ισχυρή θέση του νομίσματος, την ανάπτυξη του χρηματιστηρίου και τις επιτυχίες στις εξαγωγές. Ωστόσο, ενώ η αγορά συνεχίζει να αντιδρά στις αντιφατικές δηλώσεις του, η διεθνής κοινότητα καταγράφει την αυξανόμενη πολιτική απομόνωση του Ισραήλ.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, επιτέθηκε στον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση ότι το Ισραήλ μπαίνει σε απομόνωση ως «παρανοϊκή».

«Η απομόνωση δεν είναι μοίρα, είναι αποτέλεσμα της ελαττωματικής και αποτυχημένης πολιτικής του Νετανιάχου» έγραψε ο Λαπίντ στο X.

Στρατηγική συνάντηση με Τραμπ: Η διπλωματική διάσταση

Παρά την αναστάτωση που προκαλούν οι εσωτερικές αντιφάσεις του, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση στις 29 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την ομιλία του στο Γενικό Συμβούλιο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για την τέταρτη συνάντηση των δύο ηγετών από την αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η πρόσκληση έγινε μέσω τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα και ανέφερε ότι οι συνομιλίες με τον Τραμπ, μετά την ισραηλινή επίθεση στους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ, ήταν «καλές». Η συνάντηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι σχέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ παραμένουν στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης και την ενημέρωση της κυβέρνησης Τραμπ, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ ήταν αποκλειστικά υπεύθυνο για την επιχείρηση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί πριν από την επίθεση.