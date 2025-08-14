Οργή του αραβικού κόσμου μετά τη δήλωση Νετανιάχου για “Μεγάλο Ισραήλ”

Αίγυπτος, Ιορδανία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και άλλες αραβικές χώρες καταδικάζουν ως απειλή για την κυριαρχία των κρατών τους τις προκλητικές δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για “Μεγάλο Ισραήλ”

Πολλές ήταν οι αραβικές χώρες που εξέφρασαν την έντονη καταδίκη τους στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι παραμένει προσηλωμένος στο όραμα ενός «Μεγάλου Ισραήλ», χαρακτηρίζοντάς τες «απειλή για την κυριαρχία των κρατών», ενώ το Ισραήλ συνεχίζει με κλιμακούμενη ένταση το αιματοκύλισμα στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο i24 την Τρίτη ότι αισθάνεται «πολύ δεμένος» με το όραμα ενός Μεγάλου Ισραήλ. Είπε ότι θεωρεί τον εαυτό του «σε μια ιστορική και πνευματική αποστολή» που αφορά «γενιές Εβραίων που ονειρεύτηκαν να έρθουν εδώ και γενιές Εβραίων που θα έρθουν μετά από εμάς».

Η “Γη της Επαγγελίας” και το δώρο φυλαχτό

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή του δικτύου, Σαρόν Γκαλ, αν «αισθάνεται σύνδεση» με το «όραμα» της βιβλικής Γης της Επαγγελίας, όπως αυτή απεικονίζεται σε ένα φυλαχτό που μόλις του είχε δώσει. Ο Νετανιάχου απάντησε: «Πολύ».

Ο Γκαλ τόνισε: «Είναι το Μεγάλο Ισραήλ». Ο Νετανιάχου απάντησε: «Αν με ρωτάς, είμαστε εδώ», έκανε μια παύση και στη συνέχεια μετέφερε τη συζήτηση στον ρόλο της γενιάς του πατέρα του στην ίδρυση του Ισραήλ και στην ευθύνη της δικής του γενιάς να διασφαλίσει την επιβίωση του κράτους.

Ο Γκαλ, ο οποίος υπήρξε για σύντομο διάστημα βουλευτής της Δεξιάς στην Κνεσέτ, έκανε την ερώτηση αφού παρέδωσε στον Νετανιάχου αυτό που είπε ότι είναι φυλακτό με «χάρτη της Γης της Επαγγελίας», ο οποίος δεν φαίνεται στην οθόνη.

Ο παρουσιαστής έχει αρχίσει πρόσφατα να πουλάει μενταγιόν που φαίνεται να απεικονίζουν έναν χάρτη ενός μεγιστοποιημένου, «Μεγάλου Ισραήλ».

Τι περιλαμβάνει το “Μεγάλο Ισραήλ”

Ο όρος «Μεγάλο Ισραήλ» χρησιμοποιείται στην ισραηλινή πολιτική για να περιγράψει την επέκταση των εδαφών του Ισραήλ ώστε να περιλαμβάνουν τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και τα Υψίπεδα του Γκολάν της Συρίας, με ορισμένες ερμηνείες να περιλαμβάνουν επίσης τη Χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο και τμήματα της Ιορδανίας, του Λιβάνου, του Ιράκ και της Σαουδικής Αραβίας.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, τον Ιούνιο του 1967, όταν χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το Ισραήλ και τις περιοχές που είχε μόλις κατακτήσει — την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά και τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Το όραμα αυτό εξακολουθεί να υιοθετείται από ορισμένες ακροδεξιές προσωπικότητες στο Ισραήλ, οι οποίες εκφράζουν την επιθυμία να προσαρτήσουν ή να ελέγξουν στο μέλλον πολλές από αυτές τις περιοχές.

Έντονη καταδίκη των χωρών του αραβικού κόσμου για τις επεκτατικές ιδέες του Ισραήλ

Σε ανακοίνωσή της, η Αίγυπτος ζήτησε διευκρινίσεις για τα σχόλια, καθώς «τροφοδοτούν την αστάθεια και δείχνουν απόρριψη της ειρήνης στην περιοχή».

Οι δηλώσεις «αντιβαίνουν στις προσδοκίες περιφερειακών και διεθνών παραγόντων που εκτιμούν την ειρήνη και επιδιώκουν την ασφάλεια και την ειρήνη για όλους τους λαούς της περιοχής», ανέφερε το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ όπως σημειώνει το Anadolu.

«Ο μόνος δρόμος για την ειρήνη είναι η επιστροφή στις διαπραγματεύσεις και η λήξη του πολέμου στη Γάζα, που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας χαρακτήρισε τα σχόλια του Νετανιάχου «επικίνδυνη και προκλητική κλιμάκωση, απειλή για την κυριαρχία των κρατών, παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ».

«Αυτοί οι απατηλοί ισχυρισμοί, που αντικατοπτρίζονται στις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων, δεν θα επηρεάσουν την Ιορδανία και τα αραβικά κράτη και δεν θα μειώσουν τα νόμιμα και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

«Αυτοί οι ισχυρισμοί και οι ψευδαισθήσεις που υιοθετούν και προωθούν οι ακραίοι της ισραηλινής κυβέρνησης ενθαρρύνουν τη συνέχιση των κύκλων βίας και συγκρούσεων» στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, σημείωσε το υπουργείο.

Η Ιορδανία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεση δράση για να σταματήσει «τις προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις του Ισραήλ που απειλούν τη σταθερότητα της περιοχής και την ειρήνη και ασφάλεια διεθνώς».

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαρακτήρισε τα σχόλια του Νετανιάχου «περιφρόνηση προς τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού» και «επικίνδυνη πρόκληση και κλιμάκωση που απειλεί την ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής».

Επανέλαβε τη δέσμευσή της στις διεθνείς αρχές για τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Υεμένης, σε ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «κατάφωρη παραβίαση των ψηφισμάτων της διεθνούς νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου, και σαφή πρόκληση προς τη βούληση της διεθνούς κοινότητας».

Το υπουργείο προειδοποίησε ότι «η συνέχιση αυτών των ισραηλινών πολιτικών θα ωθήσει την περιοχή σε περαιτέρω ένταση και αστάθεια».

Το ΥΠΕΞ του Κατάρ καταδίκασε τις δηλώσεις ως «προέκταση της πολιτικής του (ισραηλινού) καθεστώτος κατοχής, βασισμένης στην αλαζονεία, την τροφοδότηση κρίσεων και συγκρούσεων και την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας των κρατών και του διεθνούς δικαίου».

Το υπουργείο επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξη του Κατάρ «σε όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στην επίτευξη μιας δίκαιης, συνολικής και βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή».

Το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας απέρριψε τις «επεκτατικές ιδέες και σχέδια» που επιδιώκουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι και επανέλαβε «το ιστορικό και νομικό δικαίωμα του αδελφού παλαιστινιακού λαού να δημιουργήσει το ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος του στα εδάφη του».

Σε ανακοίνωσή του, ο Αραβικός Σύνδεσμος καταδίκασε τις «επιθετικές και επεκτατικές τάσεις» του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες «σοβαρή απειλή για τη συλλογική αραβική εθνική ασφάλεια».

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) τόνισε σε δήλωσή του ότι οι δηλώσεις «είναι μια προσπάθεια αποφυγής των διεθνών υποχρεώσεων του Ισραήλ ως δύναμης κατοχής και συνέχισης της παραβίασης των νόμιμων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού, και πρωτίστως του δικαιώματός του στην αυτοδιάθεση και στη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Προειδοποίησε «για τους κινδύνους αυτής της αποικιοκρατικής, επεκτατικής ρητορικής, η οποία αποτελεί απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, τροφοδοτεί τον κύκλο βίας και παρατείνει και διευρύνει τη σύγκρουση στην περιοχή».

Η παλαιστινιακή οργάνωση της Χαμάς δήλωσε από την πλευρά της ότι τα σχόλια του Νετανιάχου «υπογραμμίζουν ξεκάθαρα τον κίνδυνο που αυτή η φασιστική οντότητα θέτει σε όλες τις χώρες και τους λαούς της περιοχής και τα επεκτατικά της σχέδια που δεν αφήνουν καμία χώρα απ’ έξω».