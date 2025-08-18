Κόσμος Πόλεμος στην Ουκρανία

Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε επιδρομή drones της Ρωσίας στο Χάρκοβο

Ρωσικό άρμα μάχης πυροβολεί κατά τη διάρκεια άσκησης σε πεδίο εκπαίδευσης σε άγνωστη τοποθεσία στην Ουκρανία 2025 Russian Defense Ministry Press Service via AP

Συνεχίζονται τα φονικά πλήγματα της Ρωσίας σε ουκρανικά εδάφη.

Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στην πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου μικρού παιδιού, και τραυμάτισε άλλους 17, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης σήμερα, μερικές ώρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αυτόν των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσιγκτον.

«Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου παιδιού μικρής ηλικίας. Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά» ανέφερε μέσω Telegram ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο οποίος νωρίτερα έκανε λόγο για πυρκαγιές σε πολυκατοικία εξαιτίας της επιδρομής των drones.

Η πόλη, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, η δεύτερη πολυπληθέστερη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, είχε χτυπηθεί μερικές ώρες νωρίτερα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τερέχοφ.

