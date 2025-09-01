Οξύνεται η κατάσταση στη Γάζα: “Να μείνουμε και να πεθάνουμε ή να φύγουμε προς το πουθενά;”

Καθώς εντείνονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, οι παλαιστίνιοι καλουνται να εγκαταλείψουν τον θύλακα, χωρις να ξέρουν ωστόσο προς το που να κινηθούν.

Τα ισραηλινά άρματα μάχης εισχώρησαν πιο βαθιά στην Πόλης της Γάζας, όπου πυροδότησαν παγιδευμένα οχήματα με εκρηκτικά, ενώ εξ αιτίας αεροπορικών επιδρομών τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους και αυτόπτες μάρτυρες.

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρησή του με στόχο να θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό του την πόλη, την οποία χαρακτηρίζει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις μετέφεραν παλιά άρματα μάχης στη συνοικία Σέιχ Ράντουαν, τα οποία πυροδότησαν εξ αποστάσεως. Η ενέργεια αυτή κατέστρεψε πολλά σπίτια και ανάγκασε ακόμη περισσότερες οικογένειες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ο στρατός του Ισραήλ έριξε φυλλάδια στην πόλη της Γάζας με τα οποία καλούσε τους κατοίκους να κινηθούν άμεσα προς νότο, εξηγώντας ότι θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του προς τα δυτικά.

«Οι άνθρωποι είναι σε σύγχυση: να μείνουμε και να πεθάνουμε ή να φύγουμε προς το πουθενά», σχολίασε ο Μοχαμάντ Αμπού Αμπντάλα κάτοικος της συνοικίας Σέιχ Ράντουαν.

«Περάσαμε μια νύκτα τρόμου, οι εκρήξεις δεν σταματούσαν ποτέ και τα drones βρίσκονταν συνεχώς πάνω από την περιοχή. Πολλοί άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους φοβούμενοι για τις ζωές τους, ενώ άλλοι δεν έχουν ιδέα πού να πάνε», πρόσθεσε ο 55χρονος.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι πολεμά εναντίον της Χαμάς σε διάφορες περιοχές της Γάζας και πρόσθετε ότι στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας έπληξε πολλές στρατιωτικές υποδομές και θέσεις που χρησιμοποιούνταν για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 98 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά τις προηγούμενες 24 ώρες. Από αυτούς 19, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα σε σπίτια στην πόλη της Γάζας.

Εξάλλου το υπουργείο σημείωσε ότι εννέα ακόμη άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, πέθαναν λόγω του υποσιτισμού την προηγούμενη ημέρα, ανεβάζοντας τους νεκρούς από τον λιμό σε τουλάχιστον 348, περιλαμβανομένων 127 παιδιών.

Το Ισραήλ αρνείται ότι υπάρχουν νεκροί από τον λιμό στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι οι θάνατοι αυτοί οφείλονται σε άλλες ιατρικές αιτίες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας χθες, Κυριακή, προκειμένου να συζητήσει μια νέα επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.