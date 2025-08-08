Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Τα 5 βίντεο καταστροφής που πρέπει να δεις

Γάτες και καταστροφές πάνε… μαζί. Δείτε 5 αστεία βίντεο που έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο, με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια μέρα του αγαπημένου τετράποδου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας (International Cat Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Αυγούστου και είναι αφιερωμένη στη γαλήνια, μυστηριώδη και πολλές φορές παρεξηγημένη παρουσία της γάτας στη ζωή μας.

Πότε και γιατί καθιερώθηκε

Η ημέρα καθιερώθηκε το 2002 από το International Fund for Animal Welfare (IFAW) με σκοπό:

να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα δικαιώματα και την ευζωία των γατών ,

να προωθήσει την υιοθεσία αδέσποτων και παραμελημένων ζώων ,

και να αναδείξει τη σπουδαιότητα της σχέσης ανθρώπου – ζώου .

Τι συμβολίζει

Η γάτα είναι σύμβολο ανεξαρτησίας, γοητείας και εσωτερικής δύναμης, αλλά ταυτόχρονα ευάλωτη, ειδικά όταν βρίσκεται σε δρόμους ή κακοποιητικά περιβάλλοντα. Η σημερινή ημέρα μάς υπενθυμίζει ότι:

πρέπει να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα ζώα ,

να φροντίζουμε τις αδέσποτες γάτες ,

και να συμβάλλουμε σε μια κοινωνία με περισσότερη ενσυναίσθηση .

Γάτες και καταστροφές = Viral

Τα βίντεο με γάτες που κάνουν καταστροφές είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και viral trends του διαδικτύου — γιατί συνδυάζουν δύο από τα πιο δημοφιλή στοιχεία του ίντερνετ: χιούμορ και γάτες. Δεν είναι τυχαίο που λέμε συχνά ότι «το ίντερνετ το έφτιαξαν οι γάτες»!

Δείτε παρακάτω 5 αστεία βίντεο

Το χάος!

Η επίθεση των γατιών στα… χριστουγεννιάτικα δέντρα

Η αγάπη τους στο να ρίχνουν πράγματα

Ψαράκια; Είστε εδώ;