Παλαιστίνια κατέληξε στην Ιταλία από σοβαρό υποσιτισμό, λίγο αφότου μεταφέρθηκε από τη Γάζα

Μια 20χρονη που μεταφέρθηκε με ανθρωπιστική πτήση από τη Γάζα στην Πίζα άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ώρες μετά την άφιξή της.

Η Γάζα βυθίζεται στην πείνα και την απελπισία, με τους πιο αδύναμους να πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα. Ο θάνατος μιας 20χρονης Παλαιστίνιας στην Ιταλία, λίγες μόλις ώρες αφότου μεταφέρθηκε εκεί για θεραπεία, γίνεται σύμβολο μιας ανθρωπιστικής τραγωδίας που ξεπερνά τα σύνορα και απαιτεί απαντήσεις.

Η νεαρή, που τα ιταλικά μέσα ταυτοποίησαν ως Μαράχ Αμπού Ζούχρι, έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στην Πίζα με πτήση ανθρωπιστικής βοήθειας της ιταλικής κυβέρνησης.

Η Ζούχρι ταξίδεψε στην Ιταλία μαζί με τη μητέρα της σε μία από τις τρεις πτήσεις της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας, που μετέφεραν συνολικά 31 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές συγγενείς παθήσεις, τραύματα ή ακρωτηριασμούς, όπως είχε ανακοινώσει το ιταλικό ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πίζας, η 20χρονη είχε «ένα πολύ περίπλοκο κλινικό ιστορικό» και βρισκόταν «σε βαθιά κατάσταση οργανικής εξάντλησης».

Την Παρασκευή, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις και ξεκίνησε θεραπεία, υπέστη ξαφνική αναπνευστική κρίση και καρδιακή ανακοπή, με αποτέλεσμα να πεθάνει.

Ο υποσιτισμός θερίζει τη Γάζα

Το νοσοκομείο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ιταλικά πρακτορεία ανέφεραν ότι η αιτία ήταν ο σοβαρός υποσιτισμός.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, περισσότερα από 180 παιδιά και νέοι από τη Γάζα έχουν μεταφερθεί στην Ιταλία από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, το ένα τρίτο του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα μένει μέρες χωρίς τροφή, ενώ μισό εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται στο χείλος του λιμού.

«Το χειρότερο σενάριο λιμού παίζεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα», ανέφερε η Διεθνής Ομάδα Ταξινόμησης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), ζητώντας επείγουσα κατάπαυση πυρός για να ανακουφιστεί η «μαζική πείνα».

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ ανέφερε ότι την περασμένη εβδομάδα πέθαναν άλλοι πέντε άνθρωποι από υποσιτισμό, ανεβάζοντας τον αριθμό των σχετικών θανάτων σε 227 -ανάμεσά τους 103 παιδιά- από τον Οκτώβριο του 2023.

Η διάψευση Νετανιάχου και η απάντηση Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίστηκε πρόσφατα: «Δεν υπάρχει πολιτική λιμοκτονίας στη Γάζα, και δεν υπάρχει πείνα».

Ακόμα και ο στενότερος διεθνής του σύμμαχος, Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε: «Δεν ξέρω… αυτά τα παιδιά φαίνονται πολύ πεινασμένα… αυτό είναι πραγματική πείνα».

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, χιλιάδες άρρωστα παιδιά στη Γάζα χρειάζονται επειγόντως ιατρική εκκένωση.

Η εκπρόσωπος Όλγκα Τσερέβκο θυμήθηκε τη στιγμή που αναγνώρισε σε νοσοκομείο της Γάζας ένα μικρό κορίτσι που είχε συναντήσει έναν χρόνο πριν, και πάλι υποσιτισμένο.

«Θυμήθηκα τις μακριές βλεφαρίδες της», είπε για τη 7χρονη Τζανάχ. «Την είχα πρωτοδεί σε νοσοκομείο το 2024, βαριά υποσιτισμένη. Είχε βελτιωθεί και πήρε εξιτήριο, αλλά τώρα επέστρεψε γιατί η κατάστασή της επιδεινώθηκε».

Η μικρή βρίσκεται στη λίστα εκκενώσεων για θεραπεία εκτός Γάζας. Την Τετάρτη, ο ΠΟΥ υποστήριξε τη μεταφορά 32 παιδιών και έξι ενηλίκων στην Ιταλία, το Βέλγιο και την Τουρκία. Ωστόσο, περισσότεροι από 14.800 ασθενείς εξακολουθούν να περιμένουν.