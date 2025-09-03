Παρίσι: Το πρωί της Πέμπτης η σύνοδος της “Συμμαχίας των προθύμων” – Ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία με Τραμπ

Τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα συζητήσει αύριο Πέμπτη (4/9) η “Συμμαχία των Προθύμων” στο Παρίσι, παρουσία Ζελένσκι.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αύριο Πέμπτη μετά τη σύνοδο της «συμμαχίας των προθύμων» για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας), με πολλούς ηγέτες παρόντες στο Παρίσι και άλλους να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Εκτός του Μακρόν και του Ζελένσκι, στη γαλλική πρωτεύουσα θα βρίσκονται επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Θα ακολουθήσει στις 14:00 (15:00 ώρα Ελλάδας) τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ και στη συνέχεια συνέντευξη Τύπου στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται στο Παρίσι την Τετάρτη, όπου είναι προγραμματισμένο να έχει δείπνο με τον Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Περίπου 30 ηγέτες χωρών που συγκροτούν τη «Συμμαχία των προθύμων», θα αξιολογήσουν «την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ως απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, και θα αποφασίσουν για τα περαιτέρω βήματα, προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας και να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Στο Παρίσι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ

Στο Παρίσι βρίσκεται ήδη ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ενόψει της αυριανής συνάντησης, όπως αναφέρουν δύο διπλωματικές πηγές.

Οι πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν διευκρίνισαν εάν ο Γουίτκοφ θα συμμετάσχει στη συνάντηση. Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος θα έχει πάντως επαφές με την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Νωρίτερα σήμερα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση στους συμμάχους του για άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στη Μόσχα, ευελπιστώντας παράλληλα να εξασφαλίσει δεσμεύσεις σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί το Κίεβο στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.