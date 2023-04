Πέθανε ο σπουδαίος πιανίστας της τζαζ Ahmad Jamal

Ο αναγνωρισμένος πιανίστας και συνθέτης της τζαζ Ahmad Jamal πέθανε σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του.

Αιτία ήταν ο καρκίνος του προστάτη, δήλωσε η κόρη του Sumayah Jamal στους New York Times.

Ο Ahmad Jamal ήταν πολύ κοντινός φίλος του εμβληματικού τζαζίστα Miles Davis και επηρέασε μια γενιά μουσικών.

Ήταν γνωστός για ένα λιτό στυλ παιξίματος - συχνά τοποθετούσε σιωπή ανάμεσα στις νότες - και οι κριτικοί χαιρέτισαν τη δυναμική του χαρακτηρίζοντάς τη ως "το λιγότερο είναι περισσότερο".

Ο Jamal, ο οποίος αποκαλούσε την τζαζ "αμερικανική κλασική μουσική", έλεγε κατά τη διάρκεια της ζωής του ότι του άρεσε να τιμά αυτό που περιέγραφε ως κενά στη μουσική.

Ξεκίνησε την επταετή καριέρα του στην τζαζ ως έφηβος στην εποχή του μπέμποπ, της βιρτουόζικης επίδειξης - αλλά το στυλ του εξελίχθηκε ραγδαία.

Η χαλαρή προσέγγισή του απέκτησε γρήγορα επιρροή και ακολούθησε εμπορική επιτυχία με το άλμπουμ του At the Pershing: But Not for Me του 1958 - έναν από τους πιο επιτυχημένους ορχηστρικούς δίσκους της εποχής του.

Σε ένα κομμάτι που γράφτηκε πέρυσι με αφορμή την κυκλοφορία μερικών από τις ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του, το περιοδικό New Yorker έγραψε ότι στη δεκαετία του 1950, "η μουσική του αντίληψη ήταν μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της εποχής, ακόμη και αν η λιτή, τολμηρή πρωτοτυπία της χάθηκε από πολλούς ακροατές".

Ο μακροχρόνιος φίλος του, ο τρομπετίστας Miles Davis, είπε κάποτε: "Όλη μου η έμπνευση προέρχεται από τον Ahmad Jamal".

Στην αυτοβιογραφία του, ο Davis έγραψε ότι ο Jamal "με έβγαλε νοκ άουτ με την αντίληψή του για τον χώρο, την ελαφρότητα του αγγίγματός του, την υποτίμησή του και τον τρόπο με τον οποίο διατύπωνε νότες, συγχορδίες και περάσματα".

Αυτό ήταν ένα συναίσθημα που επαναλήφθηκε από τον Herbie Hancock και τον Keith Jarrett, μεταξύ άλλων.

Ακόμα και σε μεταγενέστερες δεκαετίες η επιρροή του ήταν εμφανής, με τα riffs του πιάνου να έχουν δειγματιστεί από καλλιτέχνες του hip hop, όπως ο Nas και ο De La Soul.

Ο Jamal κέρδισε αμέτρητα βραβεία κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μεταξύ των οποίων το γαλλικό Ordre des Arts and des Lettres το 2007 και το βραβείο Grammy Lifetime Achievement Award το 2017.

"Εξακολουθώ να εξελίσσομαι, κάθε φορά που κάθομαι στο πιάνο", δήλωσε ο Τζαμάλ σε συνέντευξή του 2022 στους Times. "Εξακολουθώ να σκέφτομαι κάποιες φρέσκες ιδέες".

