Πόλεμος στην Ουκρανία: Disney, Warner, Sony σταματούν την προβολή ταινιών στη Ρωσία

Η Warner Bros, η Disney και η Sony σταμάτησαν την προβολή ταινιών στους ρωσικούς κινηματογράφους, σε μια απόφαση που έρχεται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι κυκλοφορίες των πολυαναμενόμενων ταινιών The Batman, Turning Red και Morbius δεν θα πραγματοποιηθούν πλέον όπως είχε προγραμματιστεί στη χώρα.

Οι παραπάνω κινήσεις έρχονται να προστεθούν στις εντεινόμενες κυρώσεις κατά της Μόσχας παγκοσμίως.

Τις τελευταίες ημέρες παγκόσμιες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινητοβιομηχανιών και ενεργειακών κολοσσών, διέκοψαν τις επιχειρηματικές τους σχέσεις με τη Ρωσία.

Η υπερπαραγωγή της Warner Bros The Batman επρόκειτο να κυκλοφορήσει στη Ρωσία την Παρασκευή.

«Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ουκρανία, η WarnerMedia διακόπτει την κυκλοφορία της ταινίας μεγάλου μήκους "The Batman" στη Ρωσία», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Διακόπτει την κυκλοφορία ταινιών η Disney

Η Walt Disney Co ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλλει την προβολή κινηματογραφικών ταινιών στη Ρωσία συμπεριλαμβανομένης και της επικείμενης προβολής της ταινίας "Turning Red" από την Pixar Animation Studios, επικαλούμενη “την απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία και την τραγική ανθρωπιστική κρίση.”

Η Disney εκτιμάται ότι είναι η πρώτη μεγάλη εταιρία κινηματογραφικών παραγωγών στο Χόλιγουντ που αναστέλλει τις προβολές κινηματογραφικών ταινιών στη Ρωσία, αντιδρώντας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

“Θα λάβουμε μελλοντικές επιχειρηματικές αποφάσεις επί τη βάσει εξέλιξης της κατάστασης” ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της η Disney. “Στο μεταξύ, με δεδομένο το μέγεθος της εξελισσόμενης προσφυγικής κρίσης, συνεργαζόμαστε με τους συνεργάτες μας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για να παρέχουμε επείγουσα συνδρομή, αλλά και άλλη ανθρωπιστική βοήθεια.”

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Ουκρανική Ακαδημία Κινηματογράφου υπέβαλε μία αίτηση διαδικτυακά, καλώντας για ένα διεθνές εμπάργκο στο ρωσικό κινηματογράφο, αλλά και τη ρωσική βιομηχανία παραγωγής ταινιών, μετά από την εισβολή.

Η Sony σταματάει τις κυκλοφορίες της

Η Sony σταμάτησε επίσης την κυκλοφορία του Morbius της Marvel στη χώρα.

«Δεδομένης της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δράσης στην Ουκρανία και της συνακόλουθης αβεβαιότητας και ανθρωπιστικής κρίσης που εκτυλίσσεται στην περιοχή, θα σταματήσουμε τις προγραμματισμένες κυκλοφορίες στη Ρωσία», δήλωσε εκπρόσωπος στο BBC.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους εκείνους που έχουν πληγεί και ελπίζουμε ότι αυτή η κρίση θα επιλυθεί γρήγορα», πρόσθεσαν.

Το Netflix αρνείται να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ρωσίας

Την ίδια ώρα, το Netflix είπε ότι δεν θα συμμορφωθεί με τους νέους ρωσικούς κανόνες για την αναμετάδοση καναλιών που υποστηρίζονται από το κράτος.

Ο νόμος απαιτεί από πλατφόρμες με περισσότερους από 100.000 καθημερινούς χρήστες να συμπεριλάβουν 20 μεγάλα ρωσικά ομοσπονδιακά τηλεοπτικά κανάλια, πολλά από τα οποία μεταδίδουν την προπαγάνδα του Κρεμλίνου.

«Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, δεν έχουμε σχέδια να προσθέσουμε αυτά τα κανάλια στην υπηρεσία μας», δήλωσε εκπρόσωπος του Netflix.

Οι κινήσεις των Twitter και Facebook

Οι τεχνολογικές πλατφόρμες Twitter και Facebook έχουν επίσης κινηθεί για να περιορίσουν την παρουσία πληροφοριών ειδήσεων που υποστηρίζονται από το ρωσικό κράτος στις πλατφόρμες τους, καθώς αυτές έχουν κατηγορηθεί για διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Meta, η οποία κατέχει το Facebook, δήλωσε ότι θα περιορίσει την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα κρατικά μέσα ενημέρωσης RT και Sputnik.

Το Twitter είπε επίσης ότι θα προσθέσει προειδοποιήσεις σε tweets που μοιράζονται συνδέσμους σε μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το ρωσικό κράτος.

Ο επικεφαλής της ακεραιότητας του ιστότοπου του Twitter, Yoel Roth, δήλωσε ότι η πλατφόρμα έχει δει περισσότερα από 45.000 tweets την ημέρα που μοιράζονταν συνδέσμους σε αυτά τα μέσα ενημέρωσης.

Η αγορά της Ρωσίας είναι αρκετά σημαντική, με 601 εκατομμύρια δολάρια στο box office το 2021, ή περίπου το 2,8% των παγκόσμιων πωλήσεων εισιτηρίων, που ανήλθαν συνολικά σε 21,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Comscore.

Την τελευταία δεκαετία, η Disney στόχευσε όλο και περισσότερο το ρωσικό κοινό με ταινίες που έγιναν για την τοπική αγορά, με τη Disney Ρωσίας τον Δεκέμβριο να κυκλοφόρησε το The Last Warrior: A Messenger of Darkness. Η τρίτη ταινία μιας δημοφιλής σειράς φαντασίας, έγινε η ένατη μεγαλύτερη εισπρακτική κυκλοφορία σε τοπική γλώσσα όλων των εποχών στη Ρωσία.

