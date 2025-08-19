Politico: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει την Βουδαπέστη για μια πιθανή τριμερή συνάντηση

Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται την Βουδαπέστη για μια πιθανή τριμερή συνάντηση του Τραμπ με τους Πούτιν και Ζελένκσι, γράφει το Politico.

O Λευκός Οίκος σκέφτεται την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη, ως ένα μέρος για να φιλοξενήσει μια πιθανή τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφει σήμερα το Politico, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ και ένα πρόσωπο που πρόσκειται στην κυβέρνηση.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προετοιμάζεται για τη Σύνοδο στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, με την πρωτεύουσά της Ουγγαρίας να αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο, αναφέρει το Politico.

Η Ελβετία είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι θα παρείχε ασυλία στον Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν εκείνος επισκεπτόταν τη χώρα για διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία, παρά το ένταλμα σύλληψης σε βάρος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.