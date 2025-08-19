AFP: Ο Πούτιν πρότεινε στον Τραμπ διμερή με Ζελένσκι στην Μόσχα

Την Μόσχα ανέφερε ως τόπο συνάντησης με τον Ζελένσκι ο Πούτιν, κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τραμπ. Η απάντηση του Ουκρανού πρόεδρου.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε “όχι”», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως συνομίλησε με Πούτιν και ανακοίνωσε πως βάσει της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ξεκινούν οι διευθετήσεις για μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, ενώ στη συνέχεια θα οργανωθεί μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι.

“Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε μια τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Αφού πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή σύνοδο, η οποία θα αποτελείται από τους δύο Προέδρους και εμένα” δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε έτοιμος για συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη.

Οι Ρώσοι, είπε, υποστηρίζουν μια διμερή συνάντηση Ρωσίας – Ουκρανίας, αλλά είναι επίσης ανοιχτοί και σε μια τριμερή. «Είμαστε έτοιμοι για διμερή με τον Πούτιν», τόνισε ο Ζελένσκι.

Σημειώνεται, επίσης, πως, όπως έγινε γνωστό από πηγή το βράδυ της Δευτέρας, ο Πούτιν διαβεβαίωσε χθες τον Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον ουκρανό ηγέτη, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ, με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, πως έχει τη βούληση να δει τον Ζελένσκι. κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη τους, εξήγησε η πηγή σε κάποιους δημοσιογράφους

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Μερτς ανέφερε στους δημοσιογράφους το βράδυ της Δευτέρας ότι ο τόπος της συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Πρόσθεσε ότι μια τέτοια σύνοδος κορυφής χρειάζεται καλή προετοιμασία, αλλά σημείωσε πως δεν γνωρίζει αν ο Πούτιν θα «έχει το θάρρος» να συμμετάσχει.