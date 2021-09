Τούμπα οι ομοφοβικοί στην Πολωνία: "ΛΟΑΤΚΙ+ είστε ευπρόσδεκτοι!"

Μια περιοχή στη νότια Πολωνία ανακάλεσε ψήφισμα κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, φοβούμενη μήπως χάσει χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, η περιφέρεια του Swietokrzyskie ψήφισε σε ειδική συνεδρίαση την περασμένη Τετάρτη την ανάκληση του ψηφίσματος, το οποίο εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 2019 από δεκάδες πολωνικούς δήμους, το οποίο έκανε λόγο για "ζώνες απαλλαγμένες από ΛΟΑΤΚΙ+.

Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια "ζώνη" αλλάζει τακτική και ανακαλεί το εν λόγω ψήφισμα.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας είχε ζητήσει από τις τοπικές αρχές σε αρκετές περιοχές να ανακαλέσουν σε μεγάλο βαθμό τα ψηφίσματά τους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+., παρόλο που πολλά μέλη της είχαν υποστηρίξει τα ψηφίσματα, τα οποία σύμφωνα με τις τοπικές κοινότητες "αποσκοπούσαν στην προστασία των οικογενειών, που βασίζονται στην ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας".

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα απέστειλε προειδοποίηση σε πέντε πολωνικές περιφέρειες, προτρέποντάς τες να ακυρώσουν την απόφασή τους να είναι "ζώνες χωρίς ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα", ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαρκή διαμάχη με την Πολωνία και την Ουγγαρία για θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+. Τον Ιούλιο, μάλιστα, ξεκίνησε νομική δράση εναντίον και των δύο χωρών για μέτρα που προκαλούν διακρίσεις σε βάρος της κοινότητας.

"Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι η δήλωσή σας ότι είστε "ζώνη χωρίς ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα" αντιβαίνει στις αξίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση", ανέφερε επιστολή της ΕΕ προς τις δύο χώρες.

Στην επιστολή γινόταν σαφές ότι "η επιπλέον χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ταμείου ανάκαμψης για την covid-19 θα τεθεί σε αναμονή, μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις στις ανησυχίες της Επιτροπής".

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί μέρος του REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), ενός πακέτου στήριξης, από το οποίο η Πολωνία διεκδικεί πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

