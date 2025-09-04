Πορτογαλία: Στους 17 αυξήθηκαν οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια

Κατέληξαν δύο τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια στην Πορτογαλία, με τον απολογισμό να φτάνει πλέον τους 17 νεκρούς.

Ο απολογισμός του εκτροχιασμού ενός εμβληματικού τελεφερίκ στο κέντρο της Λισαβόνας αυξήθηκε σε 17 νεκρούς, μετά το θάνατο δύο τραυματιών στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε η υπεύθυνη της δημοτικής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας της πορτογαλικής πρωτεύουσας Μαργκαρίντα Κάστρο.

Το δυστύχημα, που συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τουλάχιστον 11 ξένοι, από τους οποίους δύο είναι Γερμανοί, δύο Ισπανοί, μία Γαλλίδα, ένας Ιταλός, ένας Ελβετός, ένας Καναδός, ένας Κορεάτης, ένας Μαροκινός κι ένας πολίτης του Πράσινου Ακρωτηρίου, διευκρίνισε η Κάστρο προσθέτοντας ότι η εθνικότητα των νεκρών θα ανακοινωθεί αργότερα.

Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στη Λισαβόνα, όπου οι αρχές κήρυξαν για σήμερα εθνικό πένθος και άρχισαν να διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι άλλες δύο γραμμές τελεφερίκ της πόλης έκλεισαν για επιθεωρήσεις, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το χαρακτηριστικό κίτρινο βαγόνι του τελεφερίκ να είναι αναποδογυρισμένο και σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένο. Κόσμος τρέχει μακριά από το σημείο, ενώ στον αέρα φαίνεται να αιωρείται καπνός.

Μια αυτόπτης μάρτυρας είπε στην πορτογαλική εφημερίδα Observador ότι το όχημα ήταν «εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα». «Όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε γιατί νομίζαμε ότι [το βαγόνι] θα συγκρουστεί με το κάτω», είπε η Τερέζα ντ’Αβό. «Αλλά έπεσε στη στροφή και έπεσε πάνω σε ένα κτίριο», πρόσθεσε.

Άλλη μάρτυρας είπε στο πορτογαλικό κανάλι SIC ότι το τελεφερίκ έπεσε με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε σε κτήριο «με τρομερή δύναμη». «Χτύπησε το κτήριο με τρομερή δύναμη και διαλύθηκε σαν χάρτινο κουτί· δεν είχε φρένα», είπε η γυναίκα.

Οι αρχές της Λισαβόνας αναφέρουν ότι είναι πολύ νωρίς για να καθοριστεί το ακριβές αίτιο του δυστυχήματος. Ωστόσο, η εφημερίδα Observador ανέφερε ότι ένα καλώδιο χαλάρωσε κατά μήκος της διαδρομής, με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος και το όχημα να πέσει πάνω σε κτήριο.

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το τραγικό δυστύχημα στο ιστορικό τελεφερίκ

«Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών που προκλήθηκε από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους. Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στον λαό και την κυβέρνηση της Πορτογαλίας».

Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα, στη Λισαβόνα.