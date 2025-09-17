Το Ισραήλ καταστρέφει την πόλη της Γάζας – Οι εικόνες που δημοσίευσαν οι IDF

Δεύτερη ημέρα της χερσαίας εισβολής των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη της Γάζας. Οι IDF ισχυρίζονται ότι έχουν χτυπήσει πάνω από 150 στόχους.

Βίντεο και φωτογραφίες από τη χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Στα πλάνα φαίνονται τεθωρακισμένα να επιχειρούν στα συντρίμμια αλλά και η στιγμή που – σύμφωνα με τις IDF- μαχητικά βομβάρδισαν ένα «εργαστήριο παραγωγής όπλων της Χαμάς» την ώρα που «τρομοκράτες ετοίμαζαν εκρηκτικά με στόχο τις δυνάμεις των IDF στην περιοχή».

Οι ισραηλινές δυνάμεις «ξεκίνησαν μια ευρεία χερσαία επιχείρηση στην καρδιά της πόλης της Γάζας» έγραψαν σε ανάρτησή τους οι IDF.

«Οι δυνάμεις μας επιτέθηκαν σε δεκάδες υποδομές των τρομοκρατών, περιλαμβανομένων στρατιωτικών κτιρίων, θέσεων παρατήρησης και παγιδευμένων κτιρίων που προορίζονταν να βλάψουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή» πρόσθεσαν.

Το Ισραήλ λέει ότι χτύπησε πάνω από 150 στόχους στη Γάζα τις τελευταίες 48 ώρες

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έχει χτυπήσει πάνω από 150 στόχους στην πόλη της Γάζας από την έναρξη της επιχείρησης την Τρίτη.

«Τις τελευταίες δύο ημέρες, η [ισραηλινή αεροπορία] και οι δυνάμεις του πυροβολικού χτύπησαν πάνω από 150 στόχους σε όλη την πόλη της Γάζας, υποστηρίζοντας τις δυνάμεις που κινούνται στην περιοχή» ανέφερε ο στρατός σε δήλωσή του, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας, μια ομάδα διάσωσης που λειτουργεί υπό τη Χαμάς, δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις είχαν σκοτώσει τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, αξιωματούχοι των νοσοκομείων της Γάζας δήλωσαν την Τετάρτη ότι 16 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή.

Προσωρινό πέρασμα για την απομάκρυνση των Παλαιστίνιων

Χιλιάδες οικογένειες Παλαιστινίων επιχειρούν να εγκαταλείψουν την πόλη, μιλώντας για τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς που είχαν βιώσει τα τελευταία δύο χρόνια του πολέμου. Το κόστος του εκτοπισμού έχει εκτοξευθεί πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών.

Οι κάτοικοι είπαν ότι η ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού κοστίζει τώρα περίπου 3.000 σέκελ (750 ευρώ), ενώ μια σκηνή για πέντε άτομα πωλείται για περίπου 4.000 σέκελ (960 ευρώ). Με τις περισσότερες οικογένειες να στερούνται εισοδήματος από την έναρξη του πολέμου, μερικές αναγκάζονται να περπατούν μίλια ή να παραμένουν στα σπίτια τους παρά τους κινδύνους.

Παλαιστίνιοι απομακρύνονται από την πόλη της Γάζας AP

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα τη λειτουργία προσωρινά ενός νέου οδικού άξονα προκειμένου να επιταχυνθεί η απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας.

«Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση προς τον νότο, θα ανοίξει ένας προσωρινός διάδρομος μέσω της οδού Σαλάχ αλ Ντιν. Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Προειδοποίηση Νετανιάχου στη Χαμάς για τους ομήρους

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε χθες τη Χαμάς να μην βλάψει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αν βλάψουν μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής τους – και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν», είπε χαρακτηριστικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με αναφορές του Τύπου, η Χαμάς έχει μετακινήσει μερικούς από τους ομήρους, οι οποίοι προηγουμένως κρατούνταν σε τούνελ, σε σκηνές και σπίτια προκειμένου να εμποδίσει τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύσει επιχειρήσεις εναντίον κάποιων περιοχών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι όμηροι κρατούνται σε περιοχές που είναι επικίνδυνες και τόνισε πως το γεγονός αυτό προκάλεσε σοκ και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι οικογένειες των ομήρων ανησυχούν ιδιαίτερα μετά την ευρεία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας. Φοβούνται για τις ζωές των συγγενών τους και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Συγγενείς τους ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα έξω από το σπίτι του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και να κοιμούνται εκεί σε σκηνές και τόνισαν ότι θα πραγματοποιούν καθημερινά διαμαρτυρίες, καθώς κατηγορούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιλέγει να «θυσιάσει τους ομήρους για πολιτικές σκοπιμότητες».

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του Νετανιάχου, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία και έξω από το γραφείο του.