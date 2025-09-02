Πούτιν: “Η Ρωσία δεν έχει αντιταχθεί ποτέ στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ”

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει αντιταχθεί ποτέ στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, ωστόσο τόνισε ότι η είσοδος του Κιέβου στο ΝΑΤΟ είναι μη αποδεκτή.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τρίτη (2/9) ότι η Μόσχα δεν έχει ποτέ αντιταχθεί στην ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, υπογράμμισε ότι η είσοδος του Κιέβου στο ΝΑΤΟ είναι μη αποδεκτή για τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα απέκλεισε τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, μιλώντας στην Κίνα στη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποιεί εκεί, ο Πούτιν δήλωσε πως οι ισχυρισμοί ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία θα επιτεθεί μια μέρα βαθύτερα στην Ευρώπη είναι «υστερία» και «ιστορίες φρίκης».

Σε συνάντηση με τον Σλοβάκο Πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο στην Κίνα, ο Πούτιν ανέφερε ότι με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, η συμμαχία επιδιώκει να απορροφήσει ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο και η Ρωσία απλώς πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

Στην περίπτωση της Ουκρανίας το 2022, η Ρωσία αναγκάσθηκε, είπε ο Πούτιν, να αντιδράσει σ’ αυτό που αποκάλεσε απόπειρα της Δύσης με τη βοήθεια της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ να προσπαθήσει να απορροφήσει ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο, με δεδομένη τη σημασία που θα είχε κάτι τέτοιο για την ασφάλεια της Μόσχας.

«Όσο για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, ουδέποτε αντιταχθήκαμε σ’ αυτό», δήλωσε ο Πούτιν στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο στη διάρκεια των συνομιλιών που διεξήγαγαν στην Κίνα. «Όσο για το ΝΑΤΟ, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα».

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμα πως συζήτησε για την ασφάλεια της Ουκρανίας κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποίησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

«Υπάρχουν επιλογές για να διασφαλισθεί η ασφάλεια της Ουκρανίας στην περίπτωση που τερματισθεί η σύγκρουση», δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος. «Και μου φαίνεται πως υπάρχει μια ευκαιρία για να υπάρξει συναίνεση εδώ».

«Είναι απόφαση της Ουκρανίας να επιλέξει πώς θα διασφαλίσει την ασφάλειά της. Όμως η ασφάλειά της δεν μπορεί να εξασφαλισθεί σε βάρος αυτής άλλων χωρών, της Ρωσίας περιλαμβανομένης», τόνισε επίσης.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι εκτιμά «πολύ» την «ανεξάρτητη», όπως τη χαρακτήρισε, διπλωματία της Σλοβακίας.

«Εκτιμάμε πολύ την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που ασκείτε, εσείς και η ομάδα σας», δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια της συνάντησης, που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Μέλος της ΕΕ, η Σλοβακία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αέριο και ο Ρόμπερτ Φίτσο, γνωστός για τις φιλορωσικές θέσεις του, έχει επικρίνει επανειλημμένα την υποστήριξη των Βρυξελλών προς την Ουκρανία από την αρχή της ρωσικής εισβολής του 2022.

Ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, σχολιάζοντας τη συμμετοχή του στη σημερινή εκδήλωση στην Κίνα και στην παρέλαση της Ημέρας Νίκης στη Μόσχα τον Μάιο, δήλωσε ότι αντιμετωπίζει κριτική από άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά τόνισε ότι ήθελε να δείξει σεβασμό σε όλα τα θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Φίτσο επανέλαβε τη δέσμευση της Σλοβακίας στην ΕΕ, αλλά εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για κάποιες από τις αποφάσεις της. Παράλληλα, υποστήριξε την ομαλοποίηση των οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία και επικρίνοντας την Ουκρανία για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές φυσικού αερίου που μεταφέρουν ρωσικό αέριο στη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Ο Φίτσο αναφέρθηκε επίσης στην επικείμενη σημαντική απόφαση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, τονίζοντας ότι ενώ «κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική», η Ουκρανία πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στην ΕΕ, έτσι ώστε τα πολιτικά κριτήρια να μην υπερτερούν των κριτηρίων προετοιμασίας για την ένταξη στο μπλοκ. Επανέλαβε τη μακροχρόνια θέση του ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν, απαντώντας σε αυτά, επεσήμανε ότι η Ρωσία «εκτιμά ιδιαίτερα την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που ακολουθείτε εσείς και η κυβέρνηση σας».