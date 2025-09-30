“Ψηφιακό σκοτάδι” στο Αφγανιστάν – “Φιμώνουν εκατομμύρια ανθρώπους”

Πανικός στο Αφγανιστάν, όπου διεκόπη η πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες, μετά τη δέσμευση των Ταλιμπάν για καταστολή των “ανήθικων δραστηριοτήτων”.

Πανικό έχει προκαλέσει στο Αφγανιστάν η γενικευμένη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο, αφότου οι Ταλιμπάν δεσμεύτηκαν για καταστολή των “ανήθικων δραστηριοτήτων” στη χώρα, προκαλώντας φόβους περαιτέρω απομόνωσης για εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν υπό το ολοένα και πιο σκληρό καθεστώς τους.

Ο οργανισμός επιτήρησης του διαδικτύου NetBlocks ανέφερε αργά τη Δευτέρα ότι πολλά δίκτυα στο Αφγανιστάν είχαν αποσυνδεθεί, ενώ και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες επηρεάστηκαν, με αποτέλεσμα ένα “ολικό μπλακάουτ στο διαδίκτυο” στη χώρα των 43 εκατομμυρίων κατοίκων.

Αφγανοί του εξωτερικού δήλωσαν στο CNN ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους στη χώρα, ενώ τα στοιχεία για τις πτήσεις το πρωί της Τρίτης έδειχναν ότι πολλές αφίξεις προς την Καμπούλ είχαν ακυρωθεί.

“Από χθες δεν υπάρχει επικοινωνία με κανέναν”, δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ο Μοχάμαντ Χαντί, 30 ετών, Αφγανός που ζει στο Δελχί της Ινδίας από το 2019. “Δεν υπάρχει τρόπος να μιλήσουμε με τους ανθρώπους μας, να βεβαιωθούμε αν είναι καλά ή όχι” είπε και τόνισε ότι επικρατεί στην αφγανική διασπορά ένα αίσθημα πανικού.

Το τηλεοπτικό κανάλι Tolo News που εδρεύει στην Καμπούλ ανέφερε ότι η διακοπή επηρέασε σοβαρά τις επιχειρήσεις του και τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων Associated Press και Agence France-Presse δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία τους στην πρωτεύουσα.

Η διακοπή φαίνεται να είναι η πιο εκτεταμένη και συντονισμένη διακοπή τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021, εντείνοντας τους φόβους για επιστροφή στους περιορισμούς της προηγούμενης διακυβέρνησης των Ταλιμπάν, κατά την οποία απαγορεύτηκαν η τηλεόραση, οι δορυφορικές κεραίες και άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας στο όνομα της “καταπολέμησης της ανηθικότητας”.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς προκάλεσε το μπλακάουτ – ούτε πόσο ευρέως διαδεδομένες είναι οι διακοπές.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Μπαλχ στα βόρεια, Χάτζι Ζαΐντ, δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί “ένα εναλλακτικό σύστημα εντός της χώρας για βασικές ανάγκες” και ότι η εντολή δόθηκε από τον Μάουλαβι Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, τον απομονωμένο ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν.

“Η φωνή της μητέρας και του πατέρα μου έφερνε γαλήνη στην καρδιά μου”

Η Αφγανή δημοσιογράφος Ουαχίντα Φαϊζί, που ζει στη Δανία, περιέγραψε το προσωπικό κόστος της απώλειας επικοινωνίας με την οικογένειά της: “Έχουν περάσει μόνο λίγες ώρες από τότε που κόπηκε το διαδίκτυο στο Αφγανιστάν, αλλά για μένα είναι σαν να έχει περάσει μια αιωνιότητα”, είπε στο CNN.

“Κάθε μέρα μετά τη δουλειά, η φωνή της μητέρας και του πατέρα μου έφερνε γαλήνη στην καρδιά μου… Ίσως να παραπονιόμασταν πάντα για το αργό ίντερνετ στο Αφγανιστάν, αλλά σήμερα συνειδητοποίησα ότι ακόμα και το ελαττωματικό ίντερνετ και αυτές οι απλές στιγμές με βιντεοκλήσεις ήταν μεγάλη ευλογία”, είπε η Φαϊζί.

To Ισλάμ έχει πολλές απαγορεύσεις για τις γυναίκες, με τους Ταλιμπάν να ακολουθούν την πιο ακραία εκδοχή τους. AP Photo Ebrahim Noroozi

“Φιμώνουν εκατομμύρια Αφγανούς – Η σιωπή τους είναι εκκωφαντική”

Ακτιβιστές λένε ότι η διακοπή θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για το Αφγανιστάν, το οποίο βιώνει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση που επιδεινώθηκε μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ.

Από τότε που οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν την εκπαίδευση των κοριτσιών πέραν της 6ης τάξης, πολλές βασίζονταν σε διαδικτυακά μαθήματα, που τώρα απειλούνται.

Η Σαμπίνα Τσόντρι, υπεύθυνη επικοινωνίας της οργάνωσης Women for Afghan Women, δήλωσε ότι το μπλακάουτ “δεν φιμώνει μόνο εκατομμύρια Αφγανούς, αλλά κόβει και τη σανίδα σωτηρίας τους για επικοινωνία με τον έξω κόσμο”.

Η Τσόντρι, που ζει στη Νέα Υόρκη, είπε ότι έχουν χάσει την επαφή με μέλη του προσωπικού τους στο Αφγανιστάν.

“Η σιωπή στο διαδίκτυο, χωρίς τις αφγανικές φωνές από το εσωτερικό της χώρας, είναι εκκωφαντική”, έγραψε στο X η Μαριάμ Σολεϊμανκίλ, μέλος της εξόριστης αφγανικής κυβέρνησης που ανετράπη από τους Ταλιμπάν. “Η καρδιά μου πονά — ο λαός μας αποκόπτεται, και ο κόσμος μένει στο σκοτάδι χωρίς αυτούς” πρόσθεσε.

“Το Starlink είναι ο μόνος τρόπος να σπάσουν οι αλυσίδες της λογοκρισίας των Ταλιμπάν”, είπε, καλώντας τον ιδιοκτήτη της, Έλον Μασκ, να “σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας”.