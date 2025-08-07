Reuters: Οι ΗΠΑ παρουσίασαν σχέδιο για τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Τα 5 στάδια

Τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του 2025 φαίνεται πως σχεδιάζουν οι ΗΠΑ με ταυτόχρονη αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή.

Ένα φιλόδοξο σχέδιο που περιλαμβάνει τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έως τις 31 Δεκεμβρίου και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πέντε θέσεις στο νότιο Λίβανο παρουσίασε η Ουάσιγκτον στη Βηρυτό, σύμφωνα με έγγραφα της ημερήσιας διάταξης του Λιβανέζικου υπουργικού συμβουλίου που περιήλθαν στη γνώση του πρακτορείου Reuters.

Το σχέδιο κατατέθηκε από τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην περιοχή, Τομ Μπάρακ, και συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου του Λιβάνου την Πέμπτη (7/8).

Πρόκειται για την πλέον λεπτομερή πρόταση που έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα για τον αφοπλισμό της οργάνωσης, η οποία απορρίπτει σταθερά τέτοιες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα μετά τον καταστροφικό πόλεμο με το Ισραήλ το 2024.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν, ενώ δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση ούτε από την ισραηλινή κυβέρνηση. Από πλευράς Χεζμπολάχ, επίσης, δεν υπήρξε άμεση τοποθέτηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τρεις πολιτικές πηγές, υπουργοί της Χεζμπολάχ και των συμμάχων της από το σιιτικό μπλοκ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας στη συζήτηση επί του σχεδίου.

Η παρέμβαση των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα σύνορα, μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ τον Οκτώβριο του 2023 σε ισραηλινές θέσεις, με φόντο τη στήριξή της στη Χαμάς και τον πόλεμο στη Γάζα.

Τι προβλέπει το σχέδιο των ΗΠΑ

Το σχέδιο στοχεύει στην «επέκταση και σταθεροποίηση» της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, εν μέσω αυξανόμενων καταγγελιών για παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ, με αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις.

Φάση 1 – Εντός 15 ημερών: Η κυβέρνηση του Λιβάνου πρέπει να εκδώσει διάταγμα που θα δεσμεύει για τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έως το τέλος του 2025. Παράλληλα, το Ισραήλ θα σταματήσει κάθε στρατιωτική δραστηριότητα σε ξηρά, αέρα και θάλασσα.

Φάση 2 – Εντός 60 ημερών: Ξεκινά η υλοποίηση του σχεδίου αφοπλισμού, με την κυβέρνηση να εγκρίνει σχέδιο ανάπτυξης του λιβανικού στρατού που θα διασφαλίζει τον έλεγχο όλων των οπλικών συστημάτων από το κράτος. Το Ισραήλ αρχίζει να αποσύρεται από ορισμένες θέσεις στο νότο, ενώ προβλέπεται και η απελευθέρωση λιβανέζων κρατουμένων σε συντονισμό με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Φάση 3 – Εντός 90 ημερών: Το Ισραήλ αποχωρεί από τις δύο τελευταίες στρατηγικές θέσεις. Παράλληλα, εξασφαλίζεται χρηματοδότηση για την απομάκρυνση ερειπίων και την αποκατάσταση βασικών υποδομών στο Λίβανο.

Φάση 4 – Εντός 120 ημερών: Η Χεζμπολάχ υποχρεούται να παραδώσει όλο το βαρύ οπλοστάσιό της – πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και λοιπό στρατιωτικό εξοπλισμό.

Στο τελευταίο στάδιο, Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία, Γαλλία, Κατάρ και άλλες «φιλικές χώρες» αναλαμβάνουν τη διοργάνωση διεθνούς οικονομικής διάσκεψης για την ενίσχυση της λιβανέζικης οικονομίας και την υλοποίηση του οράματος Τραμπ για την ανάκαμψη και τη σταθερότητα του Λιβάνου.