Σαντίκ Καν: Ο Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός

Ο Δήμαρχος του Λονδίνου απαντά σε όσα είπε εναντίον του ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

O δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Κάν απάντησε στην επίθεση που εξαπέλυσε εαντίον του χθες ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ αλλά και στην κριτική που του ασκεί εδώ και καιρό.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», είπε ο Σαντίκ Κάν, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις Tραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια έχει εκφραστεί αρνητικά για τον δήμαρχο του Λονδίνου, με αποκορύφωμα την χθεσινή του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου χαρακτήρισε τον Σαντίκ Καν «απαίσιο δήμαρχό» λέγοντας στους συνέδρους: «Κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχει έναν απαίσιο δήμαρχο. Έναν απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο. Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει (η πόλη) τόσο πολύ».

Μάλιστα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Καν θέλει να επιβάλει το νομικό σύστημα του ισλάμ, γνωστό ως σαρία, αλλά, όπως υποστήριξε, «δεν μπορεί να το κάνει γιατί ζει σε διαφορετική χώρα».

Αναλυτές στο Λονδίνο πάντως επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι ο δήμαρχος της πόλης έχει τέτοια πρόθεση. Χαρακτηρίζουν δε «αλλόκοτους» τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.