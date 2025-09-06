Σεισμός στο Αφγανιστάν: Γυναίκες πέθαναν αβοήθητες επειδή οι διασώστες απαγορεύεται να τις αγγίξουν

Γυναίκες υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν επειδή οι απάνθρωποι νόμοι των Ταλιμπάν απαγορεύουν σε τυχαίους άνδρες, ακόμα και στους διασώστες, να τις αγγίξουν.

Γυναίκες στο Αφγανιστάν πέθαναν αβοήθητες μετά τον φονικό σεισμό των 6,6 Ρίχτερ, επειδή οι κανόνες των Ταλιμπάν απαγορεύουν σε τυχαίους άνδρες να έρχονται σε επαφή μαζί τους, όπως αποκαλύπτει η Telegraph.

Ο σεισμός χτύπησε την Κυριακή, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους και ισοπεδώνοντας σπίτια στις ορεινές περιοχές της χώρας. Δύο ισχυροί μετασεισμοί την Παρασκευή έχουν προκαλέσει νέους φόβους για περισσότερους νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές.

Επιζώντες καταγγέλλουν ότι οι σκληροί περιορισμοί των Ταλιμπάν κόστισαν τη ζωή σε πολλές γυναίκες οι οποίες θα μπορούσαν αν είχαν σωθεί μετά τον σεισμό.

Στο χωριό Ντεβαγκάρ, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, οι διασώστες χρειάστηκαν 20 ώρες για να φτάσουν. Όταν εμφανίστηκαν, οι γυναίκες κρύφτηκαν πίσω από τους μισογκρεμισμένους τοίχους των σπιτιών τους, μόλις είδαν ότι η ομάδα διάσωσης αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες, σύμφωνα με διασώστη που μίλησε στην Telegraph.

«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τις γυναίκες ούτε να τις πλησιάσουμε, είναι απαγορευμένο. Ακόμη και η επαφή με το σώμα νεκρής γυναίκας μπορεί να έχει συνέπειες», είπε, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του.

AP

Οι πολιτισμικές νόρμες που επιβάλλουν αυστηρά οι Ταλιμπάν, ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απαγορεύουν στους άνδρες διασώστες να αγγίζουν ή να μεταφέρουν γυναίκες. Την ίδια στιγμή, οι γυναίκες απαγορεύεται να εργάζονται ως διασώστριες.

«Οι Ταλιμπάν δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, αν και υπάρχουν μερικές γυναίκες από ανθρωπιστικές οργανώσεις του ΟΗΕ στο πεδίο», είπε ανώτερος δημοσιογράφος από την επαρχία Κουνάρ, τονίζοντας ότι «υπάρχουν περιορισμοί στη μετάδοση αρνητικών ειδήσεων».

Στο χωριό Μαζάρ Ντάρα, οι ομάδες διάσωσης απομάκρυναν μόνο άνδρες και παιδιά, αφήνοντας πίσω τραυματισμένες γυναίκες. «Μας έσπρωξαν στην άκρη και πήραν μόνο τους άνδρες για περίθαλψη», κατήγγειλε μια γυναίκα μέσω της ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών, Χουμαϊρά Αλίμ. «Μας άφησαν να αιμορραγούμε. Κανείς δεν βοήθησε».

Αφγανιστάν: Γυναίκες θάφτηκαν στα συντρίμμια ψάχνοντας το χιτζάμπ τους

Ο Χάμιντ Μπάντσα, κάτοικος της Κουνάρ, είπε ότι πολλές τραυματισμένες γυναίκες παρέμειναν θαμμένες κάτω από τα ερείπια, επειδή το ανδρικό ιατρικό προσωπικό δίσταζε να τις αγγίξει. Περιέγραψε ακόμη σκηνές με γυναίκες που έτρεχαν να σωθούν από το σεισμό, αλλά γύριζαν πίσω για να βρουν την μαντίλα τους. «Τις άκουσα να επιστρέφουν για να πάρουν το χιτζάμπ τους και τότε θάφτηκαν κάτω από τα συντρίμμια», είπε.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετές χιλιάδες τραυματίστηκαν στην επαρχία Κουνάρ. Εκεί, λόγω της αυστηρά συντηρητικής κοινωνίας, οι γυναίκες συχνά λαμβάνουν περίθαλψη πολύ αργότερα. Υπάρχουν φόβοι ότι κάποιες προτίμησαν να περιμένουν το φως της ημέρας για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο από τις οικογένειές τους, με αποτέλεσμα να πεθάνουν.

Στο επαρχιακό νοσοκομείο της Τζαλαλαμπάντ, γιατροί παραδέχθηκαν ότι τις πρώτες ώρες μετά τον σεισμό οι γυναίκες αρνήθηκαν περίθαλψη από άνδρες γιατρούς. Ένας υγειονομικός δήλωσε στην Telegraph ότι τουλάχιστον τρεις έγκυες πέθαναν επειδή δεν έτυχαν φροντίδας. «Πιστεύω πως ο αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, ίσως εκατοντάδες», είπε.

Στον μεγάλο σεισμό του 2023 στη Χεράτ, σχεδόν το 60% των νεκρών ήταν γυναίκες, ενώ τα δύο τρίτα των τραυματιών επίσης γυναίκες.

Η Σούζαν Φέργκιουσον, ειδική εκπρόσωπος του ΟΗΕ Γυναικών στο Αφγανιστάν, τόνισε ότι πρέπει να συμμετέχουν γυναίκες ανθρωπιστές στις επιχειρήσεις. «Οι γυναίκες και τα κορίτσια θα επωμιστούν ξανά το μεγαλύτερο βάρος της καταστροφής. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ανάγκες τους βρίσκονται στο επίκεντρο της αντίδρασης και της ανάκαμψης», είπε. «Αν δεν στηριχθεί το έργο των γυναικών ανθρωπιστριών, τότε γυναίκες και κορίτσια κινδυνεύουν να χάσουν σωτήρια βοήθεια ή κρίσιμη ενημέρωση τις επόμενες ημέρες».